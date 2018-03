Monza Bergamo/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1)

Diretta Monza Bergamo: info streaming video e tv. Alla Candy Arena si accende l'ultima giornata della Serie A1. Le orobiche raggiungeranno la salvezza?.

10 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Monza Bergamo (LaPresse)

Monza-Bergamo, diretta dagli arbitri Ugo Feriozzi e Marco Turtù, è la partita di volley femminile in programma oggi alla Candy Arena: fischio d’inizio fissato alle ore 20.30. Si gioca oggi quindi la 22^ e ultima giornata del regalar season della serie a1: è quindi tempi di tirare gli ultimi bilanci di questa stagione e di conoscere chi saranno coloro che avranno accesso ai play off e chi invece farà un passo indietro per entrare nel campionato della serie A2. Curiosamente lo scontro diretto atteso questa sera vede protagonisti due club che rientrano nelle categorie sopra citate: Monza infatti sta cercando di definire il proprio piazzamento nella top eight che si giocherà lo scudetto mentre le orobiche rischiano di dove abbandonare la prima serie del volley femminile in Italia.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGURIE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di volley femminile tra Monza e Bergamo sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale: appuntamento alle ore 20.30 al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video garantita tramite il servizio raiplay.it.

IL CONTESTO

Non si annuncia di certo come uno scontro facile quello atteso questa sera tra Monza e Bergamo, specie per entrambe le squadre che pure hanno messo nel mirino obbiettivi differenti. Da una parte ecco infatti le padrone di casa alla Candy Arena che ferme a quota 35 punti e dalla quinta posizione nella classifica sperano in una vittoria per poter insidiare da vicino le bustocche in graduatoria. L’obbiettivo dichiarato delle monzesi è ovviamente il miglior piazzamento possibile in vista dei prossimi play off scudetto di cui si sono già assicurato l’accesso e pure da grandi protagoniste. E’ invece obbiettivo salvezza per Bergamo: per regolamento infatti solo le ultime due squadre in classifica retrocederanno in Serie A2 e le orobiche al momento occupano la terzultima piszza con 18 punti. Va però ricordato che la Foppa registra il vantaggio di appena una lunghezza su Filottrano: troppo poco perchè le ragazze di Stefano Micoli possiamo definirsi davvero al sicuro pur dopo una stagione davvero terribile.

