PSG-Metz/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta PSG-Metz info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Ligue 1 in programma al Parco dei Principi di Parigi.

10 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta PSG-Metz, LaPresse

Paris Saint Germain-Metz, sabato 10 marzo 2018 alle ore 17.00, sarà la sfida che aprirà, dopo l’anticipo del venerdì, la giornata del campionato francese di Ligue 1. Con quattordici punti di vantaggio sul Monaco secondo, il Paris Saint Germain in Ligue 1 si avvia verso un trionfo che non mitigherà però la delusione per i centinaia di milioni di euro investiti sul mercato per uscire agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Non è riuscita la rimonta dopo l’uno a tre dell’andata, gli spagnoli sono passati anche al Parco dei Principi contro un PSG privo di Neymar, infortunio che ha provocato grandi polemiche. Quello europeo era il grande obiettivo della proprietà araba, che probabilmente a fine stagione interromperà la collaborazione con Unay Emery in panchina. Resta da mettere il sigillo su un campionato che l’anno scorso il PSG non era riuscito a conquistare, col Monaco campione. La partita col Metz sembra scontata visto che gli avversari sono l’unica formazione della Ligue 1 praticamente rassegnata alla retrocessione, ultima a sette punti dal Lille penultimo e a nove lunghezze dalla zona salvezza.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Psg-Metz sarà visivile in diretta tv per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, che si potranno collegare al canale Premium Sport HD. Da non dimenticare anche la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video via internet, collegandosi al sito play.mediasetpremium.it.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Al Parco dei Principi di Parigi scenderanno in campo queste probabili formazioni. Il Paris Saint Germain schiererà Areola in porta, i brasiliani Thiago Silva e Marquinhos schierati come difensori centrali, con il loro connazionale Dani Alves esterno laterale di destra nella difesa a quattro e lo spagnolo Berchiche laterale sinistro mancino. A centrocampo, al fianco degli italiani Thiago Motta e Verratti giocherà Rabiot, in attacco tridente con l’argentino Di Maria, l’uruguaiano Cavani e Mbappé. Risponderà il Metz con il giapponese Kawashima tra i pali, l’albanese Balliu sull’out difensivo di destra e Selimovic, in luogo dello squalificato Palmieri, sull’out difensivo di sinistra, mentre Niakhaté e Rivierez saranno i difensori centrali. Cohade e l’argentino Poblete si muoveranno come playmaker arretrati di centrocampo, con il bosniaco Milicevic, Roux e il togolese Dossevi incursori offensivi, di supporto all’unica punta di ruolo, Riviere.

QUOTE E PRONOSTICO

Paris Saint Germain strafavorito secondo le quote dei bookmaker, con vittoria interna fissata a 1.07 da Unibet, mentre William Hill moltiplica per 15.00 quanto scommesso sull’eventuale pareggio e per 29.00 quanto investito sul successo esterno. Per Bet365, la quota dell’over 2.5 viene proposta a 1.57, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.25.

