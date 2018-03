Palermo Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Palermo Frosinone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, al Barbera il primo posticipo per la 30^ giornata di Serie B

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Palermo Frosinone (Foto LaPresse)

Palermo Frosinone sarà diretta dall’arbitro Pinzani; la partita è valida per la trentesima giornata di Serie B 2017-2018 e si gioca alle ore 18.00 (fascia orario lasciata libera dalla Serie A) di oggi, sabato 10 marzo, allo stadio Renzo Barbera-La Favorita dove i padroni di casa del Palermo allenati da Bruno Tedino affronteranno il Frosinone di Moreno Longo nel big-match di questo turno. Il Palermo quarto in classifica ospita la capolista con l’obiettivo di risalire verso le prime due posizioni che al termine del campionato garantiranno la promozione diretta che è naturalmente l’obiettivo finale dei rosanero siciliani, che puntano a tornare immediatamente nel massimo campionato. Battere il Frosinone sarebbe naturalmente un grosso passo avanti in tal senso.

Il Frosinone oggi invece affronta una trasferta molto difficile, ma che potrebbe aprire le porte all’obiettivo finale, che è lo stesso del Palermo: rimanere in vetta alla classifica dopo questa trentesima giornata (pur tenendo conto del recupero che l’Empoli deve disputare) sarebbe fondamentale per i ciociari sulla strada del ritorno in Serie A, sfumato in modo beffardo nel passato campionato. Un big-match di lusso, impreziosito anche dall’orario che di solito è occupato dalla Serie A, un tocco di ulteriore prestigio per Palermo Frosinone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Palermo Frosinone verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Barbera anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO FROSINONE

Osservando adesso le probabili formazioni di Palermo Frosinone, vediamo chi dovrebbe scendere in campo alla Favorita. Bruno Tedino schiererà presumibilmente il 3-4-1-2: in porta Pomini, ormai titolare; retroguardia a tre con Bellusci, Struna e Accardi; a centrocampo ci attendiamo Szyminski, Dawidowicz, Jajalo e Rispoli; Coronado trequartista alle spalle dei due attaccanti La Gumina e Nestorovski. La probabile formazione del Frosinone di Moreno Longo, primo degli squalificati Terranova e Soddimo, invece dovrebbe prevedere il 3-5-2: Vigorito fra i pali; Brighenti, Ariaudo e Krajnc a formare la retroguardia; a centrocampo da destra a sinistra Paganini, Chibsah, Maiello, Kone e Beghetto; tandem d’attacco formato da D. Ciofani e Dionisi.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Palermo e Frosinone, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che comunque non si sbilancia troppo e lascia un certo equilibrio per il big-match: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Palermo pagherebbe 2,35 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna del Frosinone, considerata l’opzione meno probabile ma non così difficile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,05 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,20.

