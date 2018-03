Perugia Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia Foggia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo al Curi per la 30^ giornata di Serie B

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Perugia Foggia (LaPresse)

Perugia Foggia sarà diretta dall’arbitro Pillitteri; la partita, valida per la trentesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 10 marzo, allo stadio Renato Curi dove i padroni di casa del Perugia allenati da Roberto Breda affronteranno il Foggia di Giovanni Stroppa. Stagione caratterizzata da notevoli alti e bassi per gli umbri, che nonostante tutto stanno comunque difendendo una posizione in zona playoff, il cui raggiungimento è naturalmente l’obiettivo stagione del Perugia. La strada da percorrere è però ancora molto lunga, oggi sarebbe importante aggiungere una vittoria anche grazie al fattore campo, mai da sottovalutare al Curi.

Il compito del Foggia dunque si annuncia difficile, anche se va detto che i pugliesi sono squadra da trasferta e proveranno dunque a portare via punti anche da Perugia. Inoltre, dopo un difficile girone d’andata, il cammino del Foggia è decisamente migliorato nel girone di ritorno: la salvezza adesso appare ampiamente alla portata e si potrebbe anzi pensare anche ad agganciare la zona playoff. In tal senso, la partita di oggi potrebbe essere fondamentale: un colpaccio al Curi aprirebbe al Foggia prospettive molto interessanti per il finale di stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Foggia verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 3, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Curi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA FOGGIA

Osservando adesso le probabili formazioni di Perugia Foggia, vediamo quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori. Per il Perugia di Roberto Breda ipotizziamo il modulo 3-5-2: Leali in porta; difesa a tre con Volta, Dellafiore e Del Prete; folto centrocampo con Mustacchio, Kouan, Colombatto, Bandinelli e Pajac da destra a sinistra; in attacco Cerri e Di Carmine. Questa invece la probabile formazione del Foggia di Giovanni Stroppa, secondo il modulo 3-5-2: Guarna portiere; davanti a lui Martinelli, Camporese e Loiacono; nel folto centrocampo a cinque Kragl, Deli, Gerbo, Agnelli e Zambelli; Nicastro e Duhamel formeranno infine la coppia di attaccanti, anche perché Mazzeo è affaticato.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Perugia e Foggia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che vede favoriti gli umbri anche in modo piuttosto netto: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Perugia pagherebbe 1,87 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna del Foggia, considerata l’opzione meno probabile oggi pomeriggio. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,45 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 4,25.

