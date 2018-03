Pescara Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pescara Parma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, bel match all’Adriatico per la 30^ giornata di Serie B

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pescara Parma (Foto LaPresse)

Pescara Parma sarà diretta dall’arbitro Illuzzi; la partita, valida per la trentesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca oggi pomeriggio, sabato 10 marzo, alle ore 15.00, quando allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia i padroni di casa del Pescara allenati da Massimo Epifani affronteranno il Parma di Roberto D’Aversa in un match certamente affascinante. A Pescara naturalmente tiene banco l’addio a Zdenek Zeman: una stagione difficile per gli abruzzesi, che ritrovandosi staccati dalla zona playoff hanno deciso per il cambio di allenatore, scegliendo comunque una soluzione interna dal momento che è stato promosso l’allenatore della Primavera. Potrà bastare questa mossa per riacciuffare la zona playoff, attualmente distante quattro punti per il Pescara?

Anche a Parma finora non è andato tutto secondo le aspettative, ma gli emiliani con 41 punti sono in zona playoff e ricordando che in fondo si tratta di una squadra neopromossa dalla Serie C il bilancio non può essere certamente negativo. Adesso però bisogna riuscire a conservare questa preziosa posizione, ambita da tante squadre fra cui il Pescara. Un colpaccio sarebbe dunque preziosissimo per il Parma, che consoliderebbe il piazzamento nella fascia di classifica che punta e staccherebbe in modo assai significativo una pericolosa avversaria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Parma verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Adriatico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PARMA

Osservando adesso le probabili formazioni di Pescara Parma, vediamo quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori. Per il Pescara attenzione al debutto di Massimo Epifani, ma ipotizziamo che si muova della scia di Zeman, dunque mantenendo ancora il 4-3-3: in porta Fiorillo; Mazzotta, Fiamozzi, Campagnaro e Balzano a formare la retroguardia; a centrocampo Brugman, Carraro e Coulibaly; infine il tridente d’attacco con Capone, Bunino e Falco. Anche Roberto D’Aversa dovrebbe proporre la probabile formazione del Parma secondo il 4-3-3 e senza novità di spicco rispetto alle ultime uscite: Frattali in porta; Gazzola, Iacoponi, Di Cesare e Gagliolo nella difesa a quattro; ecco poi a centrocampo Dezi, Vacca e Scavone; Insigne, Calaio e Da Cruz formeranno infine il tridente d’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico decisamente incerto e solo leggermente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Pescara e Parma, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che non si sbilancia fra i tre segni: infatti, il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Pescara pagherebbe 2,50 volte la posta in palio, mentre la quota si alza ma non di molto per il pareggio (considerato l’opzione meno probabile) e per la vittoria esterna del Parma. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,15 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 2,85.

© Riproduzione Riservata.