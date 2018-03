Pisa Alessandria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pisa-Alessandria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma all'Arena Garibaldi.

10 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Pisa-Alessandria, LaPresse

Pisa-Alessandria verrà diretta dal signor Pasciuta di Agrigento e, in programma sabato 10 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Pisa-Alessandria potrebbe essere considerato senza ombra di dubbio uno dei big match della giornata di campionato nel girone A di Serie C. La formazione nerazzurra può davvero nutrire molti rimpianti per le ultime sconfitte subite, sempre con il punteggio di zero a uno, in casa contro la Lucchese e in trasferta contro il Gavorrano. Due ko che non hanno permesso di rilanciarsi verso il primo posto attualmente occupato dal Siena, con cinque punti in più rispetto al Pisa che ne ha quattro di distanza dal Livorno secondo.

Il Pisa ha disputato però una partita in più rispetto ai senesi e ben due rispetto ai labronici, e gli effetti di queste ultime sconfitte si vedranno dunque dopo i recuperi. Per ritrovare morale, i pisani dovranno provare a interrompere la serie positiva di un'Alessandria che a sua volta deve recuperare due partite, e che ha saltato l'ultimo weekend restando ferma alla vittoria di Prato dello scorso 25 febbraio. Ma i grigi hanno ottenuto anche il pass per la finale di Coppa Italia di Serie C, eliminando in semifinale il Pontedera ai calci di rigore, e si propongono sempre più come potenziali protagonisti in quei play off che nella scorsa stagione gli negarono la Serie B.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento al portale o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PISA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo all'Arena Garibaldi di Pisa. Padroni di casa schierati con il serbo Petkovic tra i pali, Birindelli sull'out difensivo di destra e Filippini sull'out difensivo di sinistra, mentre il montenegrino Sabotic e Lisuzzo saranno i due difensori centrali. A quattro sarà anche la linea di centrocampo dei nerazzurri, che da destra a sinistra sarà schierata con Giannone, De Vitis, l'austriaco Gucher e Lisi. In attacco, confermato il tandem Negro-Masucci. Risponderà l'Alessandria con Vannucchi in porta, Sciacca schierato in posizione di terzino destro e Barlocco schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Piccolo e Blanchard saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Nicco, Ranieri e Gatto, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Fischnaller, l'argentino Gonzalez e Russini.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Pisa schierato tatticamente con il 4-4-2, mentre il modulo prescelto dall'Alessandria sarà il 4-3-3. All'andata i nerazzurri toscani hanno ottenuto una preziosa e netta vittoria allo stadio Moccagatta, due a zero con le reti, una per tempo, di De Vitis ed Eusepi. Le due squadre non si affrontano invece all'Arena Garibaldi da ben diciassette anni, l'ultimo precedente fu vinto dall'Alessandria che il 14 aprile del 2001 passò a Pisa con in punteggio di uno a zero.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse vedono i bookmaker considerare il Pisa favorito, con vittoria interna dei nerazzurri quotata 2.30 da William Hill, che propone invece a 2.90 la quota relativa al pareggio. Per Bet365, quota della vittoria esterna piemontese fissata a 2.39. Over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente 2.60 e 1.47 sempre da Bet365.

