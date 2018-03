Pistoiese Pontedera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pistoiese-Pontedera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 10 marzo 2018.

10 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Pistoiese-Pontedera, LaPresse

Pistoiese Pontedera, diretta dal signor Feliciani di Teramo, sabato 10 marzo alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Il Pontedera è reduce da una sconfitta ai calci di rigore contro l'Alessandria nella semifinale di Coppa Italia sicuramente sfortunata, che ha precluso un obiettivo che poteva essere molto importante, considerando che nella classifica del girone A di Serie C i granata mantengono al momento quattro punti di vantaggio rispetto al quartultimo posto e devono più che altro mantenersi a distanza dai play out. Vincere la Coppa avrebbe avuto, oltre al prestigio, anche l'effetto di regalare il sogno di giocare i play off da teste di serie. La fortuna non ha arriso ai granata che proveranno ora a sorpassare una Pistoiese che li precede di un solo punto in classifica. Gli orange hanno pareggiato in casa contro il Giana Erminio l'ultima sfida disputata in campionato e non sono scesi in campo nello scorso weekend. In campionato non vincono però dallo scorso 21 gennaio e, trovandosi a tre punti dalla zona play off, sperano di poter ritrovare continuità per coltivare la speranza di partecipare agli spareggi di fine stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PONTEDERA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Melani di Pistoia. La Pistoiese affronterà la sfida con Zaccagno tra i pali e una difesa a cinque in cui Nardini sarà l'esterno di fascia destra e Regoli sarà l'esterno di fascia sinistra, mentre i tre centrali saranno Zullo, Priola e Terigi. A centrocampo Hamlili e Luperini si muoveranno per vie centrali, mentre sull'out di destra ci sarà Minardi e Picchi sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco spazio a Vrioni nel ruolo di unica punta. Risponderà il Pontedera con una difesa a tre composta da Risaliti, lo svizzero Rossini e Borri schierati davanti all'estremo difensore Contini. Tofanari avrà il compito di presidiare la fascia destra mentre Corsinelli sarà invece schierato sul lato opposto del campo, a centrocampo ci sarà invece spazio per Calcagni, Gargiulo e Caponi. In attacco mancherà lo squalificato Maritato, espulso per doppia ammonizione nell'ultima trasferta di Piacenza: al suo posto sarà schierato Raffini al fianco di Pinzauti nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

5-3-2 per la Pistoiese e 3-5-2 per il Pontedera, filosofie tattiche simili per le due squadre che all'andata giocata in casa del Pontedera hanno pareggiato due a due, padroni di casa in gol con Corsinelli e Pinzauti e capace di rimontare il doppio vantaggio degli orange siglato da Luperini e Vrioni. L'ultimo precedente a Pistoia, datato 29 gennaio 2017, è terminato sempre in parità ma col punteggio di uno a uno, sempre col Pontedera capace di rimontare con Risaliti il gol messo a segno dopo appena tre minuti da Gyasi. Dal 2014 ad oggi le due squadre hanno sempre pareggiato in campionato, fatta eccezione per la vittoria per tre a uno del Pontedera a Pistoia il 23 marzo 2016.

QUOTE E PRONOSTICO

Orange padroni di casa favoriti dai bookmaker, con la vittoria della Pistoiese quotata 2.10 da William Hill in casa, con la quota del pareggio alzata fino a 3.20 dalla stessa agenzia di scommesse, mentre Bet365 propone a 3.50 la quota relativa al successo esterno. Per i gol realizzati nella partita, sempre Bet365 propone le quote dell'over 2.5 e dell'under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.61.

