Prato Pro Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Prato-Pro Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 10 marzo 2018.

10 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Prato-Piacenza, LaPresse

Prato-Pro Piacenza verrà diretta dal signor Sozza di Seregno: si gioca sabato 10 marzo alle ore 18.30 e sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Il Prato non è sceso in campo nell'ultimo weekend, ma è sempre più solo in coda alla classifica dopo la sconfitta interna contro l'Alessandria del 25 febbraio scorso, mentre il Gavorrano penultimo si è portato a +5, pur con una partita disputata in più, dopo la vittoria interna contro il Pisa. Dall'altra parte la Pro Piacenza, che era ferma addirittura dal 18 febbraio, nel recupero di martedì scorso contro il Cuneo ha centrato una fondamentale vittoria per tre a due, che l'ha fatta balzare fuori dalla zona play out, a tre punti di distanza dall'Arezzo quartultimo.

Risultati di grande importanza per gli emiliani che hanno ottenuto dieci punti nelle ultime quattro partite di campionato disputate, spezzando una crisi nella quale sembra invece più che mai ripiombato un Prato che, dopo essere stato reduce da alcune rocambolesche salvezze, rischia più che mai di scendere in Serie D e non deve far allungare troppo le distanze in classifica per avere almeno la speranza di disputare i play out.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento al portale o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO PRO PIACENZA

Le probabili formazioni dell'incontro. Il Prato scenderà in campo con il senegalese Sarr a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Ghidotti, Casale, Martinelli e Seminara. A centrocampo, spazio come terzetto titolare a Gargiulo, Bertoli e Fantacci, mentre in attacco il tridente offensivo sarà composto da Carletti, Orlando e Ceccarelli. Risponderà la Pro Piacenza con Gori tra i pali e una difesa a quattro con le corsie laterali di destra e di sinistra affidate rispettivamente a Paramatti e Ricci, mentre Belotti e Battistini saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo si muoveranno Aspas, La Vigna e Barba, alle spalle del trequartista Alessandro decisivo con la sua doppietta nell'ultimo recupero giocato a Cuneo dagli emiliani. In avanti, confermato il tandem Abate-Musetti.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Lo scontro tattico sarà tra il 4-3-3 del Prato ed il 4-3-1-2 della Pro Piacenza. Il match d'andata di questo campionato tra le due compagini è terminato sul punteggio di due a due, Pro Piacenza due volte in vantaggio con i gol di Belfasti e di Alessandro su rigore, ma raggiunta prima da un penalty trasformato da Ceccarelli e poi da un autogol di Messina. Prato vincente invece nell'ultimo match disputato in casa contro gli emiliani, uno a zero il 16 ottobre 2016 grazie ad una rete di Ogunseye. Pro Piacenza vincente per l'ultima volta a Prato il 28 febbraio 2015, uno a zero con rete decisiva siglata da Castellana.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo avverso, è la Pro Piacenza ad essere favorita dai bookmaker, con vittoria esterna quotata 2.39 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio e la vittoria interna dei toscani vengono proposti ad un moltiplicatore di 3.00, rispettivamente da William Hill e da Unibet. Sempre Bet365 offre per le quote sui gol realizzati nella partita l'over 2.5 a 2.35 e l'under 2.5 a 1.57.

© Riproduzione Riservata.