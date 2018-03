Probabili formazioni/ Genoa Milan: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 28^ giornata)

Probabili formazioni Genoa Milan: diretta tv, orario e le ultime notizie per il match al Marassi. Diversi gli assenti per Ballardini: soliti titolari per Gattuso?.

10 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Genoa Milan (LaPresse)

Dopo le fatiche dell’Europa League ecco che i rossoneri tornano in campo: domani si giocherà alle ore 18.00 al Marassi Genoa-Milan. Nel primo posticipi della 28^ giornata di Serie A Gennaro Gattuso pur con i dovuti ballottaggi per via di qualche giocatore magari affaticato, dovrebbe comunque puntare sui propri titolari anche questa sera: simile la scelta di Ballardini che pure dovrà affrontare qualche problemino in più data l’infermeria ancora piena di personaggi di gran peso. Per i grifoni infatti gli indisponibili certi saranno diversi: mancheranno infatti Izzo, Veloso e Taarabt, benchè siano sulla via del ritorno. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Genoa-Milan.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La sfida in programma alle ore 18.00 tra Genoa e Milan sarò visivibile in diretta tv sia alla piattaforma di Sky che sul digitale di Premium. Per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla tv di Sky l’appuntamento con la partita del Marassi sarà ai canali Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD; per gli abbonati a Mediaset Premio i riferimenti saranno i canali Premium Sport e Premium Sport HD. Non dimentichiamo poi la possibilità offerte dalle App Sky Go e Premium Play che metteranno a disposizione dei propri abbonati la visione in diretta streaming video del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI BALLARDINI

In vista della partita con il Milan Ballardini non farà a meno del solito 3-5-2 dove però ci attendiamo qualche sorpresa in più del solito visto il valore degli assenti come degli acciaccati che vedremo in panchina. Partendo dalla difesa vedremo quindi posti di fronte a Perin, Biraschi, Spolli e Zukanovic nel solito reparto a 3: qualche dubbio in più a centrocampo per i grifoni. Nell’ampio reparto a 5 vediamo infatti che Bertolacci da grande ex non mancherà in cabina di regia e al suo fianco vedremo anche Hiljemark, con uno tra Bessa e Rigoni. Per le corsie più estreme si fanno avanti Laxalt, mentre entrano in ballottaggio Rosi, Pedro Pereira e Rsossettini. In avanti dovrebbe mancare l’altro ex del match Lapadula: fiducia dal primo minuto per Galabinov e Pandev.

LE MOSSE DI GATTUSO

Pur con nelle gambe settimane pesanti Gattuso chiederà a gran parte dei suoi un nuovo sforzo per mettere in campo il solito 4-3-3 pieno di energia. Tra ai pali non mancherà Gigio Donnarumma e altrettanto scontata è la presenza del duo centrale in difesa con Bonucci e Romagnoli. Per le corsie i primi nomi rimangono quelli di Calabria e Ricardo Rodriguez, ma una variazione sul tema non è improbabile. Per il centrocampo l’unico ballottaggio possibile è quello tra Biglia e Montolivo, ma con l’ex lazio dato per favorito: non mancheranno Kessie e Bonaventura. Ballottaggi aperti invece per l’attacco, ad accezione del solito Suso: a completare il reparto dovrebbero essere Cutrone e Calhanoglu ma nel ruolo di prima punta potremmo anche vedere uno tra Andrè Silva e Kalinic.

IL TABELLINO

Genoa (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 2 Spolli, 87 Zukanovic; 20 Rosi, 24 Bessa, 8 Bertolacci, 88 Hiljiemark, 93 Lazxalt; 16 Galabinov, 19 Pandev. All. Ballardini

Milan (4-3-3): 99 G Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 66 Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu. All Gattuso.

