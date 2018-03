Probabili formazioni/ Inter Napoli: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 28^ giornata)

Probabili formazioni Inter Napoli: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro. Spalletti ritrova Icardi al 100% della condizione

10 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Napoli, Serie A 28^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Napoli si gioca domenica 11 marzo alle ore 20:45 e rappresenta, oltre che il posticipo che chiude il turno, il big match nella ventottesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Per i partenopei c’è subito l’occasione di rialzare la testa dopo la sconfitta interna di settimana scorsa, che ha fatto avvicinare la Juventus e potenzialmente può portare al sorpasso dei bianconeri; l’Inter invece non ha giocato il derby contro il Milan per la tragica scomparsa di Davide Astori, ha dunque più giorni di sosta ma questo potrebbe anche essere deleterio in termini di ritmo perso. Andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco: trattandosi di una partita delicatissima per entrambe (i nerazzurri continuano a inseguire il quarto posto che porterebbe alla qualificazione in Champions League) ogni singola scelta potrebbe essere determinante. Scopriamo dunque l’analisi più approfondita nelle probabili formazioni di Inter Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Napoli sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport e Sky Calcio 1; ma anche sui canali del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi avrete la possibilità di assistere alla partita attivando le applicazioni Sky Go e Premium Play per la diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

I DUBBI DI SPALLETTI

Di fatto Luciano Spalletti si trascina gli stessi dubbi che aveva nel disegnare la formazione per il derby, semplicemente con una settimana di distanza: a suo favore c’è il fatto che questo riposo extra (di cui tutti avrebbero ovviamente fatto volentieri a meno, in condizioni normali) ha reso ancor più certa la presenza di Miranda e Icardi nell’undici di partenza, per contro il tecnico dell’Inter non ha ancora potuto testare alcune scelte. Per esempio sulla trequarti: se una settimana fa sembrava che Rafinha potesse avere una maglia da titolare, questa volta a partire favorito è Brozovic, che si posizionerebbe tra Candreva e Perisic. Una maglia se la gioca però anche Karamoh, che sta convincendo sempre più; il giovane francese potrebbe operare sulla destra, chi invece dovrebbe rimanere fuori è Borja Valero la cui condizione è in calo, e che in mediana lascerà campo a Matias Vecino e Gagliardini che partono favoriti sulla concorrenza. In difesa invece si riparte con quello che Spalletti ha sempre considerato l’assetto titolare: il ristabilito Miranda fa coppia con Skriniar al centro, a destra gioca Joao Cancelo mentre dall’altra parte del campo agirà D’Ambrosio, napoletano di nascita che però con i partenopei non ha mai giocato (ha invece esperienze nelle giovanili della Salernitana).

LE SCELTE DI SARRI

Contro la Roma Maurizio Sarri ha confermato la sua solita formazione, al netto di Hamsik che, non al meglio, ha lasciato spazio a Zielinski e si è visto solo nel secondo tempo. Questa volta il capitano sarà regolarmente in mediana, schierato sul centrosinistra al fianco di Jorginho che sarà come sempre il playmaker e con Allan che invece dovrà garantire la sua consueta prestazione tutta sostanza. La difesa prevede ancora Hysaj e Mario Rui sulle corsie con Raul Albiol e Koulibaly al centro: in panchina c’è Milic arrivato da svincolato, potrebbe essere una soluzione sulla sinistra almeno per qualche minuto. A questo proposito, va detto che a San Siro vedremo anche Milik, che per queste ultime giornate di campionato potrà dare il suo contributo; il polacco però deve ancora ritrovare la migliore condizione possibile, e comunque se anche fosse al 100% la scelta di Sarri contemplerebbe lo stesso lo schieramento di Mertens come prima punta. Ai lati del belga, a segno anche sabato scorso sia pure in pieno recupero con un gol che non è servito, ci saranno Callejon che attacca la doppia cifra di reti e Lorenzo Insigne.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 77 Brozovic, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 2 Lisandro Lopez, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 20 Borja Valero, 17 Karamoh, 8 Rafinha, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 62 Tonelli, 19 Milic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 27 Machach, 30 Rog, 37 Ounas, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Chiriches, Ghoulam

