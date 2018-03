Probabili formazioni/ Juventus Udinese: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 28^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Udinese: diretta tv, orario e le ultime notizie per il match di Serie A. Allegri ritrova Higuain ma perde Alex Sandro e Lichtsteiner.

10 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Juventus Udinese (LaPresse)

Dopo le glorie della Champions League la Vecchia Signora torna in campo: domani alle ore 15.00 si accenderà la sfida tra Juventus e Udinese, valida per la 28^ giornata della Serie A. Di certo non è un banco di prova che Allegri potrà permettersi di sottovalutare ma non sono certo pochi i grattacapi da risolvere nello stilare la probabile formazione dei piemontesi. Sulla carta però torna a disposizione per Allegri Gonzalo Higuain: rimane però ben lunga la lista di assenti annunciati in entrambi i lati del campo dell’Allianz Stadium. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus-Udinese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Juventus e Udinese sarà visibile in diretta tv sia sulla piattaforma di Sky che sul digitale di Premium. Sul satellite l’appuntamento con le emozioni dell’Allianz Stadium sarà al canale Sky Calcio 1 HD; su Mediaset Premium i canali di riferimento saranno invece Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. La diretta streaming video della partita sarà garantita, ovviamente dalle ore 15.00 a tutti gli abbonati tramite le app dedicate Sky Go e Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI ALLEGRI

Pur dopo le fatiche della Champion League, Massimiliano Allegri non potrà che affidarsi ai propri titolari, li dove però infermeria e lista di squalificati gli permetteranno di stilare il suo 4-3-3 tipo. Ecco infatti che i primi problemi potrebbero sorgere dalla difesa: Lichtsteiner e Alex Sandro dovranno scontare un turno di squalifica. Vedremo quindi Benatia e Chiellini in coppa centrale, con Asamoah e uno tra il rientrante De Sciglio e Rugani sulle fasce, con Buffon chiamato di nuovo tra i pali. Pochi i dubbi invece al centro, visto che il tecnico livornese non può fare a meno del solito terzetto Khedira-Pjanic-Matuidi. Pochi movimenti anche in attacco: rivedremo il Pipita titolare con Douglas Costa e uno tra Dybala e l’acciaccato Mandzukic per completare il reparto.

LE SCELTE DI ODDO

Tra infortunati e squalificati anche Massimo Oddo dovrà affrontare qualche dubbio nello stilare la probabile formazione dell’Udinese che dopo i tre KO di fila non può presentarsi impreparata contro la Vecchia Signora. Imprescindibile il 3-5-2 come modulo, pur con qualche novità: Larsen dovrebbe scontare un turno di squalifica, mentre Danilo e Lasagna rimangono fermi ai box per infortunio. Vedremo quindi in difesa il terzetto Angella, Nuytinck e Samir di fronte a Bizzarri: ballottaggi aperti interesseranno l’attacco e il centrocampo. Nell’ampio reparto a 5 infatti Behrami rimarrà in cabina di regia con a fianco Barak e uno tra Fofana e De Paul (ma con questo si sposterebbero gli equilibri in avanti). Toccherò a Widmer e Adnan occupare le corsie più esterne del reparto, ma occhio a Zampano che cerca posto dalla panchina. Per l’attacco a due punte dovrebbero rimanere titolari Perica e Jantko, benchè l’ipotesi Maxi Lopez non sia affatto da scartare.

IL TABELLINO

Juventus (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 10 Dybala All. Allegri

Udinese (3-5-2): 1 Bizzarri; 4 Angella, 17 Nuytinck, 3 Samir; 27 Widmer, 72 Barak, 85 Behrami, 6 Fofana, 53 Adnan; 14 Jankto, 18 Perica All. Oddo

