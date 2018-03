Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (28^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: le scelte e i dubbi degli allenatori sugli 11 attesi in campo nella 28^ giornata di Serie A. Tanti gli assenti annunciati: torna però dal 1' minuto Icardi.

10 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Il campionato della Serie A torna in campo con la 28^ giornata del calendario regolare: prima di dare quindi un occhio più da vicino alle scelte fatte dagli allenatori per le probabili formazioni da mettere in campo, andiamo a conoscere che cosa ci riserverà il programma ufficiale. Dopo l’anticipo giocato ieri sera tra Roma e Torino, il sabato sarà riservato al derby tra Verona e Chievo atteso alle ore 20.45. Ben fitto come al solito il programma domenicale, inaugurato dal lunch match al Franchi tra Fiorentina e Benevento, in programma alle ore 12.30. Avranno invece inizio alle ore 15.00 le partite Bologna-Atalanta, Cagliari-Lazio, Crotone-Sampdoria, Juventus-Udinese e Sassulo-Spal. A chiudere il programma della 28^ giornata saranno Genoa-Milan attesa alle ore 18.00 e il big match a San Siro tra Inter e Napoli, programmato alle ore 20.45. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio quali potrebbero essere le probabili formazioni della 28^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CHIEVO

Per il derby al Bentegodi, Pecchia non rinuncerà al 4-4-2 che vedrà in attacco come doppia punta Petkovic e Kean. Sarà sempre attacco a due punte anche per i clivensi che invece oggi punteranno sul duo Meggiorini-Inglese.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BENEVENTO

Dubbi per Pioli che dovrà ragionare se schierare una difesa a 4 (e quindi puntare su Laurini) o a tre e scommettere allora su Vitor Hugo. Non ha dubbi invece De Zerbi, che schiererà in difesa i suoi in 4 con Djimisti e Tosca al centro mentre toccherà a Sagna e Letizia occupare le fasce.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA

Senza Gonzalez, fermato dal giudice sportivo, Donadoni dovrebbe promuovere Romagnoli nella difesa a tre con De Maio e Helander. Stesso reparto per la difesa della Dea, dove invece vedremo come al solito il terzetto con Toloi, Caldara e Masiello.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO

Pur avendo nelle gambe il match contro la Dinamo Kiev, Inzaghi dovrebbe puntare sui propri titolari un po’ in tutti i settori del campo. In avanti spazio però di nuovo a Luis Alberto per far compagnia a Immobile. Ballottaggi aperti anche in casa sarda: in attacco potremmo vedere Han e Pavoletti usati come due punte.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SAMPDORIA

Dubbi in porta per gli squali: Cordaz però dovrebbe stringere i denti e presentarsi tra i pali. Qualche problema anche in casa di Giampaolo che non rinuncerà comunque al solito 4-3-1-2: Bereszynski e Ramires rimangono in dubbio in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

Per la sfida di Serie A Allegri perde Lichsteiner e Alex Sandro per squalifica e la coperta è sempre più corta in casa della Vecchia Signora. Qualche dubbio anche per Oddo che disporrà i suoi con il modulo 3-5-2: Perica e Jankto dovrebbero essere i titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPAL

Iachini non potrà utilizzare Berardi anche nella 28^ giornata di Serie A: nel tridente neroverde vedremo allora Ragusa, Babacar e Politano. Assenze anche negli spallini privi di Mattiello: è lotta tra Costa e Dramè sulla corsia sinistra dell’ampio centrocampo a 5 previsto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

Probabile che Ballardini voglia lasciare in panchina il grande ex Lapadula: potrebbero essere Galabinov e Pandev a fare da titolari in attacco nel 3-5-2 dei liguri. Pochi i dubbi di Gattuso, che darà di nuovo spazio ai soli nomi, pur con qualche ballottaggio in più in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

Diverse le soluzioni che si prospettano a Spalletti, che interessano i nuovi arrivi Rafinha e Karamoh: in ogni caso il primo nome in panchina rimane quello di Borja Valero. Pochi i subbi di Sarri che a San Siro punterà sui propri titolari come al solito.

