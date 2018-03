Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (30^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse per le partite della 30^ giornata. Ecco le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma (10-11-12 marzo 2018)

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Pronostici Serie B (LaPresse): a Palermo il big-match

Da oggi prende il via la 30^ giornata di Serie B, che prevede otto partite nel pomeriggio, poi ben due posticipi alla domenica fino al Monday Night in chiusura del turno. Andiamo allora a curiosare quali potrebbero essere i pronostici e le squadre favorite in questo trentesimo turno del campionato di Serie B, con uno sguardo anche alle quote più interessanti per ciascuna di queste partite.

PRONOSTICO BARI-PRO VERCELLI

Il Bari si presenta a questa partita con 16 punti in più rispetto alla Pro Vercelli (nonostante una partita giocata in meno) e anche il fattore campo favorevole, aspetto mai da sottovalutare in uno stadio come il San Nicola. La logica conseguenza di tutto questo è che il pronostico sarà decisamente dalla parte dei pugliesi: ad esempio, l’agenzia di scommesse Snai quota a 1,75 il segno 1 per la vittoria del Bari.

PRONOSTICO CESENA-CARPI

Interessante derby dell’Emilia Romagna: il Cesena deve tenersi sopra la zona playout, il Carpi invece insegue i playoff. I romagnoli avranno dalla loro parte il fattore campo, ma non si può dimenticare che il Carpi ha cinque punti in più in classifica nonostante abbia giocato ben due partite in meno. Pronostico dunque incerto e grande possibilità che esca un pareggio: l’agenzia Snai quota a 2,95 il segno X allo stadio Manuzzi.

PRONOSTICO CREMONESE-CITTADELLA

Sfida certamente interessante quella che andrà in scena allo Zini fra una Cremonese che vuole rimanere agganciata alla zona playoff e un Cittadella che vuole continuare a godersi un eccellente terzo posto. Si gioca a Cremona, ma questo non dovrebbe essere un problema per il Cittadella che è nettamente la squadra con più punti all’attivo in trasferta in questo campionato. Scegliamo allora proprio il segno 2, fosse anche solo perché è quello che secondo l’agenzia Snai garantirebbe la quota più alta e dunque più stuzzicante, pari a 3,20.

PRONOSTICO PALERMO-FROSINONE

Senza ombra di dubbio il big-match della giornata, fra il Palermo quarto e il Frosinone capolista, sia pure con una partita in più giocata rispetto ai rosanero. Il match dello stadio Barbera potrebbe dire moltissimo, soprattutto per i padroni di casa dal momento che il Palermo non può permettersi altri passi falsi per non perdere contatto dalla testa della classifica. Scegliamo dunque la doppia chance 1X (vittoria siciliana oppure pareggio), la cui quota secondo l’agenzia Snai sarà pari a 1,30.

PRONOSTICO PERUGIA-FOGGIA

Partita ricca di fascino allo stadio Curi, fra due squadre che condividono l’obiettivo di raggiungere i playoff, che per il Foggia sarebbero segno di una grande rimonta dopo le difficoltà dell’andata. Pugliesi dunque in buona forma, ma tre punti in più in classifica e il fattore campo potrebbero far pendere la bilancia dalla parte del Perugia. La pensa così pure l’agenzia Snai, che propone il segno 1 per la vittoria degli umbri a 1,87 volte la posta in palio.

PRONOSTICO PESCARA-PARMA

Partita decisamente interessante quella che andrà in scena allo stadio Adriatico fra Pescara e Parma: sarà interessante osservare quale sarà per gli abruzzesi l’effetto del cambio in panchina. Difficile decifrare come potrebbe andare il match: vantaggio di cinque punti in classifica per il Parma, il Pescara però non può più permettersi passi falsi. Fra i tre segni vi proponiamo dunque quello che Snai propone alla quota più alta, cioè il segno X che pagherebbe 3,15 volte la posta in palio.

PRONOSTICO SPEZIA-TERNANA

Lo Spezia gioca in casa contro l’ultima in classifica: sulla carta per i liguri potrebbe essere l’occasione perfetta per rientrare nella zona playoff che attualmente dista un solo punto. Guai a sottovalutare la fame degli umbri, che per salvarsi dovranno cercare punti ovunque, ma è evidente che sulla carta il favore del pronostico debba andare allo Spezia. L’agenzia di scommesse Snai propone il segno 1 alla quota di 1,80.

PRONOSTICO VENEZIA-ASCOLI

Discorso simile anche per la partita al Penzo. Il Venezia gioca in casa contro la penultima in classifica: sulla carta per i lagunari l’occasione perfetta per consolidare la propria posizione in zona playoff. Naturalmente pure in questo caso sarebbe sbagliato sottovalutare la fame dei marchigiani, che per salvarsi dovranno cercare punti ovunque, ma è evidente che sulla carta il favore del pronostico debba andare alla squadra di Filippo Inzaghi. L’agenzia di scommesse Snai propone il segno 1 alla quota di 1,75.

PRONOSTICO SALERNITANA-AVELLINO

Molto interessante si annuncia il primo posticipo della domenica, un derby campano per di più fra due squadre appaiate in classifica, anche se per la precisione va ricordato che l’Avellino ha una partita ancora da recuperare. Pronostico incerto, anche se il fattore campo potrebbe favorire la Salernitana: noi però indichiamo il pareggio, perché la quota proposta dall’agenzia Snai sul segno X è un interessante 3,30.

PRONOSTICO EMPOLI-ENTELLA

Sulla carta invece questa è una partita con una evidente favorita: l’Empoli ospiterà l’Entella facendosi forte non soltanto del fattore campo, ma anche e soprattutto di ben 22 punti di vantaggio in classifica anche grazie a un attacco formidabile. Doveroso dunque puntare sul segno 1, che l’agenzia Snai propone alla quota di 1,45, comprensibilmente piuttosto bassa.

PRONOSTICO NOVARA-BRESCIA

Novara Brescia si annuncia un posticipo decisamente equilibrato, come d’altronde ci dice la classifica di Serie B che vede due punti avanti il Brescia, mentre il Novara potrà contare sul vantaggio del fattore campo. Naturalmente in casi come questi si tratta sempre di partite aperte a ogni possibile esito: attenzione alla possibilità di un pareggio, perché il segno X è quotato da Snai a 3,20 volte la posta in palio.

