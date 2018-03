Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score (30^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie B - LaPresse: il Frosinone capolista

La 30^ giornata di Serie B segnerà il tentativo del campionato cadetto di tornare alla normalità dopo due turni decisamente tormentati, prima dal maltempo e poi dal doveroso omaggio a Davide Astori. Ricordiamo allora innanzitutto il programma di questa giornata: oggi sabato 10 marzo si comincia con sette partite alle ore 15.00, cioè Bari-Pro Vercelli, Cesena-Carpi, Cremonese-Cittadella, Perugia-Foggia, Pescara-Parma, Spezia-Ternana e Venezia-Ascoli, mentre alle ore 18.00 si giocherà il big-match Palermo-Frosinone, sfruttando lo spazio lasciato libero dalla Serie A. Domani, domenica 11 marzo, ci saranno ben due posticipi: alle ore 15.00 Salernitana-Avellino e alle ore 17.30 Empoli-Entella. Infine, la chiusura della giornata sarà lunedì 12 marzo alle ore 20.30, quando sarà in programma Novara-Brescia.

CLASSIFICA SERIE B: LA LOTTA AL VERTICE

Oggi sicuramente l’attenzione si concentrerà soprattutto sulla grande sfida fra Palermo e Frosinone, che darà responsi importanti sulle posizioni più nobili della classifica di Serie B. Infatti i ciociari potrebbero consolidare il proprio primo posto - o comunque la posizione fra le prime due, in attesa dell’Empoli - in caso di un risultato positivo al Barbera, ma naturalmente dall’altra parte ci sarà un Palermo che ha bisogno di vincere, dal momento che per i rosanero sarà fondamentale rimanere incollati alle prime due posizioni che a fine campionato varranno la promozione in Serie A senza passare dai playoff. Detto che l’Empoli giocherà domani in casa contro l’Entella, un turno sulla carta favorevole ai toscani, sarà molto interessante anche seguire la rivelazione Cittadella, che sul campo della Cremonese punta a proseguire la sua ottima tradizione in trasferta.

LA LOTTA SALVEZZA

Giunti ormai a marzo, non può essere solamente la lotta per la promozione ad attirare la nostra attenzione, ma anche quella per la salvezza. Qui va sottolineata la delicatissima posizione di Ascoli e Ternana, rispettivamente penultima e ultima e per di più senza partite da recuperare come le squadre che le precedono: insomma, marchigiani e umbri sono i fanalini di coda e rischiano di vedere allontanarsi il treno verso la salvezza, anche perché oggi saranno entrambe impegnate in trasferta sui campi di Venezia e Spezia, formazioni che sono invece in corsa per un posto nei playoff. Trasferte molto difficili anche per la Pro Vercelli a Bari e domani per l’Entella ad Empoli: vedremo dunque se Novara e Cesena saranno in grado di scavare un margine per isolare in coda un quartetto che si ritroverebbe nei guai.

RISULTATI SERIE B, 30^ GIORNATA

Ore 15.00

Bari-Pro Vercelli

Cesena-Carpi

Cremonese-Cittadella

Perugia-Foggia

Pescara-Parma

Spezia-Ternana

Venezia-Ascoli

Ore 18.00

Palermo-Frosinone

Domenica 11 marzo

Ore 15.00

Salernitana-Avellino

Ore 17.30

Empoli-Entella

Lunedì 12 marzo

Ore 20.30

Novara-Brescia

CLASSIFICA

Frosinone 53

Empoli* 51

Cittadella 48

Palermo* 47

Bari** 44

Venezia* 43

Parma* 41

Perugia* 40

Spezia*, Cremonese 39

Carpi**, Foggia* 37

Pescara* 36

Avellino*, Salernitana 34

Brescia* 33

Cesena 32

Novara 31

Entella* 29

Pro Vercelli* 28

Ascoli 26

Ternana 25

© Riproduzione Riservata.