Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A (sabato 10 marzo)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Calendario ancora imparziale a causa dei tanti rinvii per il maltempo, il Siena comanda la graduatoria

10 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, 29^ giornata girone A (Foto LaPresse)

La Serie C 2017-2018 torna in campo sabato 10 marzo per la sua ventinovesima giornata: oggi vedremo le gare del girone A. Tecnicamente siamo alla decima di ritorno ma tra squadre squalificate (il Modena), turni di riposo e gare rinviate per neve ci sono appena due squadre che hanno giocato 27 partite, mentre ne abbiamo ben sei con appena 25 gare. Ad ogni modo, andiamo a vedere il programma del giorno: si parte alle ore 14:30 con Arzachena-Carrarese, Cuneo-Olbia e Giana Erminio-Livorno, alle ore 16:30 avremo Lucchese-Gavorrano e Pisa-Alessandria, quindi alle ore 18:30 Prato-Pro Piacenza per poi chiudere alle ore 20:30 con Pistoiese-Pontedera e Siena-Viterbese. In programma ci sarebbe stata anche Arezzo-Monza, ma viste le difficoltà economiche della società toscana, e provvedimenti ancora da prendere circa un eventuale fallimento, la Lega Pro ha disposto il rinvio della partita.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C (GIRONE A)

LA SITUAZIONE

In tutto questo bailamme dettato dalle condizioni atmosferiche, il Livorno ha ancora una partita in meno del Siena e un punto di svantaggio: sarà davvero interessante capire quale sarà la squadra che avrà risentito meno della sosta forzata e prolungata. Oggi il calendario sorride sulla carta alla Robur, che gioca sì contro la Viterbese - quarta forza del girone A - ma lo fa in casa, mentre il Livorno deve andare sul campo di una Giana Erminio che non vince da tempo ma rimane comunque temibile, e in più i labronici non hanno ancora vinto una partita nel 2018. Il Pisa, avendo perso le ultime due partite, sembra ormai tagliato fuori dalla corsa: è appunto una delle due squadre che hanno giocato 27 partite e ha sprecato alcuni bonus che le avrebbero consentito di serrare i ranghi. La Viterbese magari ha qualche chance in più, il rientro dell’Alessandria è straordinario ma la distanza dal Siena (sia pure con una partita in meno) è ancora di 14 punti, decisamente troppi per sperare di riprendersi quanto perso lo scorso anno. Interessante anche la corsa ai playoff e alla salvezza: Pontedera e Lucchese sperano ancora nella post season ma allo stesso tempo devono ancora guardarsi le spalle, visto che il Cuneo e la Pro Piacenza sono assolutamente combattive. Il Gavorrano non molla ma deve recuperare tanto terreno, il Prato è ormai condannato agli spareggi. Sulla classifica nelle zone basse rischia però di incidere non poco il futuro dell’Arezzo e dunque non possiamo ancora tracciare bilanci troppo netti e definiti.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE A

ore 14:30 Arzachena-Carrarese

ore 14:30 Cuneo-Olbia

ore 14:30 Giana Erminio-Livorno

ore 16:30 Lucchese-Gavorrano

ore 16:30 Pisa-Alessandria

ore 18:30 Prato-Pro Piacenza

ore 20:30 Pistoiese-Pontedera

ore 20:30 Siena-Viterbese

CLASSIFICA GIRONE A

Siena 52

Livorno 51

Pisa 47

Viterbese 46

Alessandria 38

Carrarese 37

Giana Erminio, Monza 36

Piacenza, Olbia 35

Arzachena 34

Pistoiese 32

Pontedera, Pro Piacenza 31

Lucchese 30

Arezzo (-3) 28

Cuneo 26

Gavorrano 21

Prato 16

© Riproduzione Riservata.