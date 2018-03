Siena Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena-Viterbese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 10 marzo 2018 alle ore 20.30.

10 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Siena-Viterbese, LaPresse

Siena-Viterbese, diretta dal signor Perotti di Legnano, si gioca sabato 10 marzo alle ore 20.30 e sarà uno dei posticipi serali del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A, anche una delle partite più interessanti del turno. L'ultima sconfitta del Livorno contro il Cuneo ha reso più che mai concreto il sogno del Siena che pareva impossibile sino a un paio di mesi fa. Una promozione in Serie B che i bianconeri stanno dimostrando di meritare con una continuità superiore ai labronici nel duello in testa alla classifica, anche se il Livorno, in ritardo di un punto, ha ancora una partita disputata in meno rispetto ai bianconeri.

Quello contro la Viterbese per il Siena sarà comunque un vero e proprio big match: gli etruschi sono quarti a sei punti dalla vetta a parità di partite giocate, e vincendo al Franchi rientrerebbero clamorosamente anche per la corsa per il primo posto. In campionato la Viterbese ha perso alcune buone occasioni ultimamente per proiettarsi verso la prima posizione, ma in Coppa Italia battendo tre a uno il Cosenza nella semifinale d'andata ha ipotecato l'accesso alla finalissima, appuntamento che sarebbe storico, da giocare eventualmente contro l'Alessandria. Bisognerà capire se per i gialloblu giocare su più fronti potrà rivelarsi un handicap nella corsa all'alta classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA VITERBESE

Allo stadio Franchi di Siena si fronteggeranno queste probabili formazioni. Bianconeri padroni di casa schierati con Pane tra i pali, Rondanini schierato in posizione di terzino destro e Iapichino schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Sbraga e D'Ambrosio. A centrocampo, Vassallo, Gerli e Bulevardi formeranno il terzetto titolare, con Guberti che sarà schierato in posizione di trequartista alle spalle del duo offensivo Marotta-Santini. Risponderà la Viterbese con Iannarilli tra i pali, Celiento sull'out difensivo di destra e il senegalese Sané sull'out difensivo di sinistra, mentre Rinaldi e Sini saranno i due centrali. Al centro della zona mediana si muoveranno Benedetti e Baldassin, con Peverelli che sarà l'esterno destro di centrocampo e Calderini che sarà invece schierato come esterno laterale mancino. In attacco al ghanese Ngissah sarà affiancato De Sousa.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà opposti il 4-3-1-2 del Prato e il 4-4-2 della Viterbese. Nel match d'andata di questo campionato allo stadio Rocchi, vittoria del Siena con il punteggio di tre a uno, gol messi a segno da Marotta, Guberti e Campagnacci, con gli etruschi che sono riusciti solamente ad accorciare le distanze con Jefferson su calcio di rigore. L'ultimo precedente di campionato a Siena è datato 23 aprile 2017 ed i toscani hanno avuto la meglio per tre a due: i laziali con Jefferson e Neglia avevano ribaltato l'iniziale vantaggio siglato da Ciurria, ma nel finale Jawo e Marotta hanno regalato i tre punti ai bianconeri. La Viterbese ha perso gli ultimi quattro precedenti ufficiali disputati contro il Siena tra campionato e Coppa Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Siena in un ottimo momento e dunque favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti, William Hill propone a 1.75 la vittoria interna, mentre il pareggio viene proposto a 3.50 da Bet365 e l'eventuale successo esterno a 4.75 ancora da William Hill. Per Unibet le quote sui gol realizzati nella partita vengono offerte per quanto riguarda l'over 2.5 a 2.30 e per quanto concerne l'under 2.5 a 1.54.

© Riproduzione Riservata.