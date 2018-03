Snowboard cross, Michela Moioli vince la Coppa del Mondo/ Dopo l'oro alle Olimpiadi trionfa, ma con “giallo”

Snowboard, Michela Moioli vince la Coppa del Mondo. Dopo l'oro alle Olimpiadi nuovo trionfo, ma con un “giallo”. Le ultime notizie sull'olimpionica bergamasca

10 marzo 2018 Silvana Palazzo

Snowboard, Michela Moioli vince la Coppa del Mondo (Foto: LaPresse)

Michela Moioli torna a festeggiare: nella penultima tappa della Coppa del Mondo di snowboard cross ha vinto il secondo trofeo generale in carriera, dopo quello vinto nel 2016. Ora l'olimpionica può guardare a lungo termine, perché ha 22 anni ed è quindi all'inizio di una carriera che può essere memorabile. Dopo questi risultati è normale chiedersi quali possano essere i suoi orizzonti. «A lei manca il titolo mondiale, perché nelle ultime due edizioni ha conquistato due bronzi. Il prossimo anno a Park City cercherà l'oro», ha dichiarato nei giorni scorsi Cesare Pisoni alla Gazzetta dello Sport. Lui è il tecnico che l'ha fatta crescere nello Scalve Boarder Team e che ora la sta guidando come direttore tecnico della Nazionale. «È giovane e sta bene, può garantire tre Olimpiadi di fila. È difficile trovare qualcuna che abbia la sua determinazione e il suo coraggio». Ma c'è qualcosa in cui Michela Moioli può migliorare? «Nelle partenze con strutture piccole, da skater, tende a fare fatica perché è molto potente, più pesante rispetto a Jacobellis e a Moenne Loccoz», ha spiegato Pisoni.

COPPA DEL MONDO PER MICHELA MOIOLI!!! ??????????



L’azzurra è seconda nella Big Final ma conquista comunque la Coppa del Mondo di Snowboard Cross con una gara d'anticipo!!! #SnowboardCross | https://t.co/yeuDfSfQxW pic.twitter.com/Sc6uLFlR74 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 10 marzo 2018

SNOWBOARD CROSS, MICHELA MOIOLI VINCE LA COPPA DEL MONDO

Michela Moioli doveva chiudere almeno al terzo posto e tenersi alle spalle le tre francesi Trespeuch, Bankes e Moenne Loccoz. Non sono mancati i brividi: prima deve fa i conti con una falsa partenza dovuta ad un guasto ai cancelletti che non si aprono per tutte le atlete. In tre, tra cui la stessa Moioli, sono costrette a risalire dopo il primo salto, poi tutte attendono che lo staff dell'organizzazione aggiusti l'impianto. Quando si parte Michela chiude al secondo posto dietro Eva Samkova, la campionessa uscente, ma la squadra francese presenta ricorso per una non corretta apertura del cancelletto di partenza e chiede la ripetizione della finale. Il reclamo viene accettato, ma la Moioli nella seconda discesa chiude al terzo posto, dietro la Samkova e Moenn Loccoz. La francese non può raggiungere la bergamasca, quindi può festeggiare. Tra le prime a complimentarsi con Michela è Sofia Goggia, che pubblica un tweet di congratulazioni per l'amica.

Chi è che oggi porta a casa IL COPPONE con una gara di vantaggio??? @michimoioli !!! Fiera di te!! pic.twitter.com/L22kJXg8mF — goggiasofia (@goggiasofia) 10 marzo 2018

