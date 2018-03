Spezia Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Spezia Ternana - LaPresse

Spezia Ternana sarà diretta dall’arbitro Martinelli; la partita, valida per la trentesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 10 marzo, allo stadio Alberto Picco dove i padroni di casa dello Spezia allenati da Fabio Gallo affronteranno la Ternana di Luigi De Canio. Turno sulla carta favorevole allo Spezia, che ospita il fanalino di coda della classifica: per i liguri dunque la vittoria sarà un imperativo, dal momento che sabato scorso l’inattesa sconfitta casalinga contro il Cesena è già stata una pesante battuta d’arresto. Questo doppio turno al Picco doveva lanciare le ambizioni dello Spezia, adesso diventa doveroso ottenere una vittoria almeno nella seconda partita per non allontanarsi dalla zona playoff.

Quanto alla Ternana, l’ultimo posto spiega già da sé le difficoltà della stagione degli umbri, ai quali finora non è bastato nemmeno l’apporto di uno dei bomber più caldi del campionato, cioè Adriano Montalto. La salvezza (o per lo meno la zona playout) non è ancora così lontana per la squadra affidata da qualche settimana a un veterano come mister De Canto, ma è evidente come la Ternana a questo punto non possa più sbagliare. I punti vanno cercati ovunque, anche in una trasferta certamente difficile come quella sul campo dello Spezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Ternana verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 5, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Picco anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA TERNANA

Osservando adesso le probabili formazioni di Spezia Ternana, vediamo quali potrebbero essere le scelte iniziali dei due allenatori. Per lo Spezia, Fabio Gallo dovrebbe proporre il 4-3-3 senza particolari novità: Di Gennaro in porta; in difesa invece De Col, Terzi, Giani e Lopez; nel terzetto di centrocampo Pessina, Bolzoni e Mora; infine il tridente d’attacco con Mastinu, Marilungo e Forte. Anche la probabile formazione della Ternana di Gigi De Canio dovrebbe prevedere il 4-3-3 con Sala in porta e di conseguenza Plizzari nuovamente in panchina; Vitiello, Rigione, Ferretti e Favalli difensori; a centrocampo il terzetto con Signori, Paolucci e Angiulli; infine il tridente d’attacco con Carretta, Montalto e Defendi.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Spezia e Ternana, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che vede favoriti i liguri anche in modo piuttosto netto: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dello Spezia pagherebbe 1,80 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna della Ternana, considerata l’opzione meno probabile oggi pomeriggio. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,35 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 4,50.

