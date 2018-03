Tirreno Adriatico 2018/ 4^ tappa streaming video e diretta tv: orario, vincitore e risultato live

Diretta Tirreno Adriatico 2018: info streaming video e tv, vincitore della 4^ tappa da Foligno a Sarnano Sassotetto. Frazione complicata quella di oggi con l'arrivo in salita.

10 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Tirreno Adriatico 2018 (LaPresse)

La Tirreno Adriatico 2018 torna protagonista assoluta oggi 10 marzo, con una delle frazioni più intense previste in questa edizione: la 4^ tappa da Foligno a Sarnano Sassotetto sarà infatti una delle più faticose visti i Gpm e le altimetrie che i corridori dovranno affrontare: da non sottovalutare poi la salita che porterà alla linea del traguardo, che potrebbe tagliare le gambe a molti. Vediamo infatti che il tracciato si annuncia non solo altimetricamente articolato ma pure dal punto di vista planimetrico: le strade poi non saranno certamente delle migliori e le carreggiate affatto larghe di certo potrebbero complicare le strategie dei vari team previste al via di Foligno. Segnaliamo che il via della 4^ tappa è previsto alle ore 10.10 del mattino mentre l’arrivo del vincitore è atteso verso le ore 16.30 se non prima

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA TAPPA

L’appuntamento in diretta tv con la quarta tappa della Tirreno Adriatico 2018 sarà a partire dalle ore 14.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e poi dalle ore 14.50 in chiaro per tutti su Rai Tre, naturalmente canale numero 3. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. Per gli abbonati però è da segnalare anche la diretta tv a partire dalle ore 13.30 su Eurosport 2 e di conseguenza lo streaming garantito da Eurosport Player e pure da Sky Go e Premium Play, essendo i canali di Eurosport visibili su entrambe le piattaforme.

IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

Come abbiamo appena detto il tracciato della 4^ frazione della Tirreno Adriatico 2018 si annuncia più che complicato: da Foligno a Sarnano Sassotetto infatti saranno 219 km pieni di alti e bassi con alture parecchio interessanti, 2 traguardi volanti e ben 4 Gran Premi della Montagna, di cui un ben arduo previsto proprio alla linea del traguardo finale. Volendo analizzare più nel dettaglio il tracciato prossimo dire che dopo il via e specialmente dopo il Valico di Colfiorito inizia una serie di salite e discese che non lasceranno tregua. Arrivano, dopo il traguardo volante di Le grazie e a circa metà del percorso i tre Gpm di San Ginesio, Gualdo e Penna San Giovanni. Da tenere d’occhio ovviamente la salita finale: la pendenza sarà abbastanza costante sui 6-7 % con anche alcuni picchi locali fissati al 10%. Tornanti e lunghi tratti rettilinei animeranno gli ultimi km, davvero impegnativi specie a inizio stagione.

