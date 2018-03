Torino, Mazzarri/ "Non dobbiamo cadere al primo cazzotto, perdere a Roma ci può stare"

Walter Mazzarri analizza la scomfitta del Torino a Roma nel dopopartita. Tanta amarezza nelle parole del tecnico granata che indica la strada da seguire per ripartire al meglio

10 marzo 2018 Umberto Tessier

Walter Mazzarri La Presse 2017

Il Torino cade a Roma sotto le reti di Manolas, De Rossi e Pellegrini nel finale di gara. Un match che ha visto i granata produrre un paio di iniziative interessanti nella prima frazione con Iago Falque e Acquah, ma lo strepitoso Alisson, probabilmente uno dei migliori portieri presenti attualmente in serie A, ha risposto alla grande respingendo i due tentativi. Per il resto della gara si è vista tanta Roma e pochissimo Torino, con i granata che confermano i problemi offensivi e la lunga astinenza di Andrea Belotti, solo cinque le reti in una stagione davvero complicata per il bomber granata. Mister Walter Mazzarri ha commentato la sconfitta dei suoi facendo trasparire tanta amarezza per come i suoi si siano disuniti dopo la prima rete subita: "Abbiamo costruito tanto nel primo tempo. Dispiace perché abbiamo preso gol su calcio piazzato e da quel momento ci siamo disuniti". Altro argomento caldo è il periodo difficile che sta vivendo Andrea Belotti, calciatore che fatica maledettamente a ritrovarsi: "Ha lavorato tanto per la squadra: è un’annata tribolata e bisogna aspettarlo. Sta facendo di tutto per tornare sui suoi livelli".

LA RICETTA DI MAZZARRI PER RIPARTIRE

In una serata da dimenticare in fretta qualcosa di positivo rimane, e cioè la prestazione nei primi quarantacinque minuti di gioco: "Abbiamo costruito tanto nel primo tempo, creando più di una palla gol, ma ci siamo scontrati contro un grandissimo portiere. Dovevamo solo continuare a giocare come avevamo fatto nel primo tempo. Invece ci siamo intimoriti e i nostri avversari si sono galvanizzati". Il tecnico di San Vincenzo chiude le sue riflessioni presentando la ricetta giusta per uscire dalla crisi e ripartire: "Dobbiamo crescere, lavorare e migliorare e soprattutto non dobbiamo cadere al primo cazzotto, ma perdere a Roma in questo momento ci può anche stare. Non penso che stiamo ancora pagando il contraccolpo post derby".

