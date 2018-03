Venezia Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Venezia Ascoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, si gioca al Penzo per la 30^ giornata di Serie B

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Ascoli (LaPresse)

Venezia Ascoli sarà diretta dall’arbitro Piccinini; la partita, valida per la trentesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 10 marzo, allo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto dove i padroni di casa del Venezia allenati da Filippo Inzaghi affronteranno l’Ascoli di Serse Cosmi. Turno senza dubbio sulla carta favorevole al Venezia, che ospita la penultima in classifica: per i lagunari potrebbe dunque essere un’occasione molto propizia per consolidare la propria posizione in zona playoff, traguardo che sarebbe eccellente per una squadra che è neopromossa dalla Serie C. Per il Venezia dunque il ritorno in Serie B si sta rivelando più che positivo, tuttavia adesso ci sarà da completare l’opera nel finale di stagione.

Per l’Ascoli il penultimo posto parla molto chiaro sulle difficoltà fin qui vissute dai marchigiani e sulla grande necessità di fare punti che adesso inevitabilmente colpisce la squadra bianconera. Questa per l’Ascoli sarà una trasferta decisamente impegnativa, ma ormai bisogna cercare punti ovunque e particolarmente importanti potrebbero essere proprio quelli ottenuti in partite che sulla carta non darebbero molte speranze. Servirà però un’impresa perché 17 punti di ritardo dal Venezia (che ha pure giocato una partita in meno) testimoniano in modo chiaro la differenza di valori fra le due squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Ascoli verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 6, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Penzo anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Osservando adesso le probabili formazioni di Venezia Ascoli, vediamo quali potrebbero essere le scelte iniziali dei due allenatori. Filippo Inzaghi dovrebbe schierare la probabile formazione del Venezia secondo il 3-5-2: fra i pali Audero; retroguardia a tre con Bruscagin, Domizzi e Andelkovic; folto centrocampo a cinque con Frey, Firenze, Stulac, Pinato e uno fra Del Grosso e Garofalo, che rientra dalla squalifica; Litteri e Zigoni a formare la coppia d’attacco. La probabile formazione dell’Ascoli di Serse Cosmi dovrebbe prevedere invece il consueto 3-4-1-2: Lanni fra i pali; difensori de Santis, Padella e Giglotti; a centrocampo da destra a sinistra Mogos, D’Urso, Buzzegoli e Kanoute, Martinho trequartista alle spalle del tandem d’attacco con Clemenza e Monachello.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Venezia e Ascoli, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che vede favoriti i veneti anche in modo piuttosto netto: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Venezia pagherebbe 1,75 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna dell’Ascoli, considerata l’opzione meno probabile oggi pomeriggio. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,45 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 4,75.

