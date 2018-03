Verona Chievo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Verona Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby al Bentegodi e punti salvezza importantissimi in palio nella serata di sabato

Diretta Verona Chievo, Serie A 28^ giornata (Foto LaPresse)

Verona Chievo sarà diretta da Antonio Damato; alle ore 20:45 di sabato 10 marzo questa partita rappresenta il secondo posticipo nel programma della 28^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Entrambe si presentano a questo appuntamento avendo giocato una partita in meno: le due veronesi infatti avrebbero dovuto scendere in campo domenica scorsa, quando il campionato si è fermato per l’improvvisa scomparsa di Davide Astori. Adesso però la stagione riparte: Verona e Chievo giocano una partita davvero delicata per la salvezza. Gli scaligeri adesso ci credono, perchè le distanze si sono assottigliate; il Chievo deve sperare di non perdere altro terreno perchè quella che sembrava una salvezza acquisita soltanto a Natale si sta trasformando in un incubo, perchè la squadra di Rolando Maran improvvisamente non è più riuscita a fare risultati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Chievo è trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: per tutti gli abbonati l’appuntamento è su Sky Sport 1, Sky Super Calcio o Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 413087 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio). Ovviamente ci sarà anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, come al solito attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone. Ogni abbonato potrà collegare fino ad un massimo di due dispositivi al suo account.

IL CONTESTO

Continua a fare fatica il Verona, che però nel girone di ritorno ha vinto due partite che potrebbero essere fondamentali: quella di Firenze e quella casalinga contro il Torino, che è anche l’ultima giocata prima del rinvio della gara contro il Benevento. A tale proposito, se gli scaligeri avessero giocato oggi potrebbero forse essere già davanti al Crotone, e dunque avere soltanto la Spal da superare per prendersi la salvezza; comunque le partite sono le stesse degli squali, gli estensi rappresentano la nuova quota per rimanere in Serie A e la squadra di Fabio Pecchia, che ci giocherà in casa a fine aprile, vuole tenere fisso l’obiettivo che improvvisamente è tornato ad essere alla portata. La crisi del Chievo ha avuto ben pochi momenti per rifiatare: uno di questi la vittoria di Cagliari, ma subito dopo i veronesi hanno perso a Firenze, nell’ultima partita giocata da Astori. I punti nel girone di ritorno sono appena 4; una vittoria nelle ultime 12 per Rolando Maran, che in questo lasso di tempo hanno conquistato la miseria di 5 punti. Un trend da retrocessione senza appelli, se non fosse che dopo aver battuto la Spal (fine novembre) i punti del Chievo erano 20 in 14 giornate e dunque un po’ di fieno in cascina è stato messo in anticipo. Non a sufficienza: bisogna continuare a soffrire.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CHIEVO

Il Verona deve fare a meno di Romulo e sarà un’assenza pesante, ma se non altro torna Buchel che si posiziona in mediana al centro della linea, insieme a Calvano che potrebbe essere confermato e con Verde e Ryder Matos che potrebbero essere gli esterni. Uno schieramento tutto sommato offensivo per un Hellas che se la vuole giocare senza timori; in difesa Alex Ferrari e Fares dovrebbero essere i terzini con Antonio Caracciolo a comandare il reparto al fianco di Vukovic. La coppia offensiva come sempre sarà quella formata da Bruno Petkovic e Kean, se la può giocare Aarons qualora Pecchia decidesse per un 4-3-3. Il Chievo avrà finalmente la disponibilità di Inglese: o Meggiorini o Pucciarelli per affiancarlo in attacco, con Birsa che come sempre giocherà a supporto. In mediana invece ecco il ritorno di Castro - che si era già visto: sarà lui la mezzala destra con Hetemaj dall’altra parte, Radovanovic agirà come playmaker e si posizionerà davanti a una difesa nella quale Bani è ancora favorito come parnter centrale di Tomovic, Cacciatore a destra mentre dall’altra parte Jaroszynski può avere la meglio su Gobbi.

QUOTE E PRONOSTICO

Non succede troppo spesso che in una partita che potremmo definire equilibrata la squadra in trasferta sia considerata favorita dalle agenzie di scommesse, ma qui stiamo parlando di un derby: di fatto entrambe sono in casa, e allora secondo la Snai chi parte in vantaggio è il Chievo, che ha una quota sul segno 2 di 2,25. Comunque distanza minima, visto che il successo interno del Verona - identificato dal segno 1 - vale 3,30; per l’eventualità del pareggio dovrete giocare il segno X e, se le cose andassero effettivamente così, il vostro guadagno sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

