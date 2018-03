Video/ Roma-Torino (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata)

Video Roma Torino (3-0): highlights e gol della partita di Serie A che si è conclusa con la netta vittoria dei giallorossi di Di Francesco che hanno battuto i granata di Mazzarri.

Martedì prossimo la Roma cercherà di strappare contro lo Shakhtar Donetsk un posto nei quarti di Champions League, nel frattempo in campionato i giallorossi consolidano la terza posizione in classifica con l'obiettivo di partecipare anche alla prossima edizione della più importante manifestazione continentale organizzata dalla UEFA. Dopo la clamorosa vittoria sul campo del Napoli è arrivato un altro risultato positivo per la compagine di Di Francesco che batte il Torino per 3 a 0 e sale a quota 56 punti distanziando Inter e Lazio che a prescindere da cosa faranno domenica resteranno dietro ai capitolini (anche se i nerazzurri devono recuperare il derby con il Milan). Nelle ultime 2 giornate la Roma ha segnato 7 gol, quello che fino a qualche settimana fa sembrava il tallone d'Achille sta diventando un punto di forza, nel rush finale serviranno anche i gol di Dzeko che il prossimo weekend rientrerà dalla squalifica ma soprattutto di Schick rimasto nuovamente a bocca asciutta ma in crescita sul piano della prestazione. È stata comunque una serata particolare per i giallorossi nel ricordo di Davide Astori che ha militato nella Roma durante la stagione 2014-15 contribuendo alla conquista del secondo posto. Tanta commozione da parte dei suoi ex-compagni di squadra durante il minuto di raccoglimento, in particolare Radja Nainggolan con il quale aveva inoltre condiviso l'esperienza a Cagliari. Manolas gli ha dedicato il gol e De Rossi non ha esultato in occasione del raddoppio, ogni festeggiamento sarebbe stato davvero fuoriluogo pensando al dramma che sta attraversando la famiglia di Astori in questi giorni drammatici. Non è un momento facile per il Torino al terzo KO consecutivo in campionato che allontana ulteriormente i granata dalle posizioni che contano per l'Europa League, eppure nel primo tempo gli uomini di Mazzarri hanno avuto la possibilità di portarsi in vantaggio, Alisson ci ha messo del suo negando il gol a Iago Falque e Acquah ma anche Belotti ha sbagliato delle opportunità che un anno fa a quest'ora avrebbe colto a occhi chiusi. Nella seconda frazione gli ospiti hanno poi pagato gli errori su palla inattiva, lasciando Manolas completamente solo di depositare il pallone in rete mentre Ansaldi non è risalito in tempo lasciando in gioco De Rossi che ha potuto firmare il raddoppio con una facilità irrisoria, mentre il tris nel recupero è arrivato in contropiede grazie a un pallone malamente perso da Berenguer. Ora il settimo posto è distante 8 punti per i granata con Milan e Sampdoria che devono ancora scendere in campo, il rischio concreto è che il Toro debba rimandare di un'altra stagione il ritorno nelle coppe europee.

LE DICHIARAZIONI

Subito dopo la fine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore della Roma, Kostas Manolas: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato l'approccio, non eravamo sul pezzo e per questo motivo non siamo riusciti a trovare varchi nell'area avversaria. Abbiamo segnato su palla inattiva alla prima vera occasione e questo ci ha dato un'enorme iniezione di fiducia. Dobbiamo giocare più in verticale e trovare maggiore profondità anche di fronte a squadre chiusissime, poi dopo l'1 a 0 tutto è diventato più facile perché il Torino si è sbilanciato concedendoci molti più spazi. Mi dispiace tantissimo per Astori, era un serissimo professionista, siamo anche stati compagni di stanza, mi è sembrato il minimo dedicargli il gol".



Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma: "Il Torino nel primo tempo è stato bravissimo nel difendere la propria metà campo andando a pressare i nostri portatori di palla. La svolta è arrivata quando ho cambiato posizione a Nainggolan, nella ripresa infatti sono arrivati i tre gol che ci hanno consentito di vincere. I nostri primi quarantacinque minuti li cestinerei senz'altro ma nel secondo tempo i ragazzi mi sono piaciuti tantissimo. Per diventare grandi giocatori bisogna passare attraverso il collettivo e Schick, soprattutto nell'ultimo terzo di gara, si è sacrificato parecchio per i compagni. Vincere aiuta a vincere e fa bene soprattutto all'autosima, martedì prossimo bisognerà giocare in dodici ma sono sicuro che l'apporto del pubblico sarà fondamentale e noi ricambieremo con una prestazione superlativa".



Nel dopo-gara è intervenuto anche Juan Jesus: "Purtroppo la maggior parte delle squadre che giocano qui all'Olimpico si difendono strenuamente lasciandoci ben pochi spazi e strozzando le nostre azioni d'attacco, siamo stati bravi a sbloccarla in una fase di stallo, senza il gol di Manolas non so come sarebbe andata a finire. Meno male che c'è Alisson, conoscendolo bene sin da ragazzino sapevo quanto fosse forte e sono davvero contento di quanto stia facendo quest'anno, è diventato uno dei migliori portieri della Serie A".



Il commento di Walter Mazzarri, tecnico del Torino: "Purtroppo abbiamo preso gol su una banalissima palla inattiva, e dopo lo 0-1 sono cominciati i guai visto che in campo aperto la Roma ci ha massacrato e noi ci siamo disuniti con troppa facilità. Dovevamo sfruttare le occasioni create nel primo tempo quando Alisson con un paio di parate straordinarie ci ha negato il gol, inoltre avremmo dovuto giocare con la stessa intensità anche nella ripresa quando eravamo in svantaggio. Cercheremo di imparare la lezione in vista delle prossime gare".

ROMA TORINO, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA





