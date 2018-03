Albinoleffe Ravenna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Albinoleffe-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 11 marzo 2018.

11 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Albinoleffe-Ravenna, LaPresse

Albinoleffe-Ravenna, che viene diretta dal signor Raciti di Acireale, è in programma domenica 11 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide che apriranno la ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Dopo la vittoria interna contro il Pordenone del 26 febbraio scorso, il Ravenna non è sceso in campo nell'ultimo weekend, mentre l'Albinoleffe ha giocato proprio contro il Pordenone, pareggiando zero a zero in casa dei Ramarri. La classifica del girone B di Serie C vede i seriani all'undicesimo posto, a una sola lunghezza dal Renate decimo e dunque dalla zona play off, mentre il Ravenna è quartultimo appaiato al Teramo, con sole ventiquattro partite disputate però. L'Albinoleffe non vince in campionato dallo scorso 22 gennaio, mentre il Ravenna battendo il Pordenone ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da ben sei partite.

Di sicuro per i seriani la situazione di classifica è al momento abbastanza tranquilla, ma il calo di rendimento rispetto al girone d'andata è evidente ed il rischio è quello di uscire dai play off che parevano invece alla portata per la formazione della valle bergamasca. Dall'altra parte il Ravenna, tornato solo in questa stagione tra i professionisti, pensa sostanzialmente a non farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere, anche se i giallorossi romagnoli si trovano ancora in una zona di confine. Fuori casa però sono riusciti ultimamente a far registrare buoni risultati, con due vittorie e tre pareggi nelle ultime sette partite esterne.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE RAVENNA

Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo si affronteranno queste probabili formazioni: l'Albinoleffe padrone di casa giocherà con Coser in porta e una difesa a tre composta da Gavazzi, Zaffagnini e il romeno Gusu. A centrocampo spazio a Montella, Solerio e Giorgione per vie centrali, mentre l'esterno laterale di destra sarà Agnello e l'esterno laterale di sinistra sarà Sbaffo. In attacco, faranno coppia Ravasio e Gelli. Risponderà il Ravenna con Venturi in porta, mentre la difesa a tre sarà composta da Venturini, Capitanio e Lelj. A centrocampo spazio per Cenci, Piccoli e Selleri per vie centrali, mentre Rossi si muoverà sulla corsia laterale di destra e Barzaghi sarà l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio al tandem Maistrello e Marzeglia.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le scelte tattiche delle due formazioni vedranno l'Albinoleffe schierato con il 3-5-2, moduli speculari visto che il 3-5-2 sarà anche la scelta del Ravenna. All'andata è stato l'Albinoleffe ad avere la meglio, vincente di misura in trasferta con un gol di Sbaffo. Seriani vincenti anche nell'ultimo precedente disputato in casa, che risale al campionato di Serie B al 12 febbraio del 2008 e ha fatto registrare la vittoria dell'Albinoleffe per tre a uno sul Ravenna. Il Ravenna ha perso gli ultimi tre precedenti ufficiali contro i lombardi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmaker, padroni di casa seriani favoriti per le scommesse sul match, con quota per la vittoria interna fissata a 2.10 da William Hill, mentre Unibet moltiplica per 3.00 l'investimento sull'eventuale pareggio e William Hill offre a 3.75 la quota per il successo esterno dei romagnoli. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso del match, per Bet365 l'over 2.5 viene quotato 2.60, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.47.

