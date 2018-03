Allegri, Juventus formato Champions/ “Squadra compatta, Dybala straripante” e sul Real al sorteggio...

Allegri, Juventus formato Champions League: "squadra compatta, Dybala straripante". 11esima vittoria di fila e sorpasso sul Napoli: "Real al sorteggio? Assolutamente no.."

11 marzo 2018 Niccolò Magnani

Allegri, Juventus in formato Champions (LaPresse)

Max Allegri si gode la sua Juventus dopo l’11esimo successo di fila in Campionato e nella settimana perfetta dove tra il gol al 94esimo contro la Lazio, la rimonta pazzesca a Londra contro il Tottenham, ora arriva anche il successo per 2-0 contro una Udinese spenta e senza molte idee, frastornata dal ciclone Dybala tornato nel momento giusto in formato Champions League. «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il turno di Champions con una grande prestazione e oggi non abbiamo avuto cali di rendimento: sono contento per i vari Marchisio, Sturaro, Rugani e De Sciglio, che rientrava oggi e che hanno fatto bene», spiega il tecnico toscano ai colleghi di Premium Sport. Appena dopo la partita vinta è lo stesso Allegri che su Twitter scrive il suo solito commento post-gara con “occhio” all’immediato futuro: «Una partita seria, vinta di squadra : ora non abbassiamo la guardia, che ci aspettano due partite da cui vogliamo ottenere il massimo!». Grande merito a Paolino Dybala anche oggi, in sette giorni rigenerato dopo mesi difficile (che seguivano un inizio campionato da 10 gol in 8 partite, ndr): «Dybala? Il riposo forzato gli ha fatto più che bene gli ha dato la giusta spinta, e sono contento anche delle prestazioni di Higuain e Mandzukic».

IL PROBLEMA RIGORI E LA CHAMPIONS

11esima sinfonia e sorpasso (in attesa di Inter Napoli questa sera, ndr) alla banda Sarri, ancora una volta costretti a dimostrarsi all’altezza della grande forza bianconera. «La forza di questa squadra è di rimanere compatta e capire che la fase difensiva è collegata a quella offensiva e viceversa. Quando c'è la disponibilità di tutti, lo facciamo meglio anche se dobbiamo migliorare sicuramente nel palleggio», conclude il suo pensiero sulla sfida di oggi e sui prossimi impegni il tecnico dei record. Una domenica speciale con anche lo Stadium in pieno omaggio all’amico di molti in campo, scomparso sette giorni fa: «siamo uomini prima che calciatori. Siamo compagni prima che avversari. Volevamo questa vittoria e lo abbiamo dimostrato sul campo. Ma oggi le luci si spengono ed il nostro pensiero è solo rivolto a te, Davide Astori», scrive Marchino su Twitter poco dopo la sfida vinta contro quella stessa Udinese che avrebbe dovuto sfidare la Fiorentina di Astori nel tragico lunch-match di domenica scorsa. Qualche piccolo problemino, se proprio dobbiamo vederne qualcuno, nei rigori: anche oggi un errore, con Higuain che si fa parare da Bizzarri due settimane dopo l’errore sempre allo Stadium contro il Tottenham (si è rifatto con un altro assist però, ancora a Dybala). In vista Champions gli errori dovranno diminuire al massimo, «Avevo detto che doveva batterlo Paulo, potevamo chiudere la partita, ma può succedere e comunque Gonzalo si è rifatto con l'assist nel 2-0: al momento ne hanno sbagliati due Higuain e due Dybala, sono pari», spiega Allegri, prima di esprimere un “desiderata” per il prossimo sorteggio di Champions League. «Real al sorteggio per la rivincita di Cardiff? Assolutamente no, è la candidata numero uno a rivincere la Champions, sono unici nel gestire questa competizione».

© Riproduzione Riservata.