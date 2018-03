Bisceglie Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bisceglie-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 11 marzo 2018.

11 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Bisceglie-Cosenza, LaPresse

Bisceglie-Cosenza, che sarà diretta dal signor Garofalo di Torre del Greco, va in scena domenica 11 marzo alle ore 18.30 e sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Con il pari di Rende, costringendo peraltro la quarta della classe a rimontare nel finale dopo il gol del vantaggio siglato da Jovanovic a fine primo tempo, il Bisceglie ha confermato di fare sul serio e di poter coltivare realistiche ambizioni di play off in questa stagione. E' sicuramente avvisato un Cosenza che dopo una lunga serie positiva sembra invece ripiombato in un momento difficile, visto che i silani hanno perso in campionato contro la Casertana, non hanno giocato nell'ultimo weekend e poi hanno ceduto nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Viterbese.

Tre a uno per gli etruschi, e ora per centrare la finalissima da disputare contro l'Alessandria i calabresi dovranno compiere un'impresa nel match di ritorno allo stadio San Vito-Marulla di mercoledì prossimo. La classifica del girone C di Serie C vede i pugliesi al momento ancora lontani due punti dai cosentini, rispettivamente al decimo e al nono posto in classifica, sulla linea di confine della zona play off. Questo scontro diretto sarà dunque potenzialmente decisivo per capire quale delle due squadre potrà puntare davvero agli spareggi di fine stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita tra il Bisceglie e il Cosenza non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento al portale o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE COSENZA

Le probabili formazioni dell'incontro: il Bisceglie affronterà la sfida con Crispino in porta e una difesa a tre composta da Delvino, il bosniaco Markic e il francese Giron. A centrocampo, spazio a D'Ursi come esterno laterale di destra, mentre il croato Jurkic avrà il compito di presidiare il lato mancino del campo. A centrocampo il montenegrino Toskic sarà affiancato in zona centrale da Risolo e Montinaro. In attacco, al fianco dell'altro croato Jovanovic ci sarà il brasiliano Dentello Azzi. Risponderà il Cosenza con Saracco tra i pali e una difesa a tre composta da Idda, Pasqualoni e Dermaku. La corsia laterale di destra sarà affidata a Corsi, mentre ci sarà l'uruguaiano Juan Ramos a muoversi sulla corsia laterale di sinistra. A centrocampo, spazio centralmente per Calamai, Palmiero e Bruccini. In attacco al fianco di Perez sarà confermato nel tandem offensivo il nigeriano Okerere.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Scontro fra 3-5-2, Bisceglie e Cosenza schierate tatticamente con moduli speculari e che si ritrovano di fronte in casa dei pugliesi dopo ben cinquantasette anni. L'ultimo precedente in campionato in casa del Bisceglie risale infatti al torneo 1960/61 e fece registrare la vittoria di misura per uno a zero dei silani. Che si sono aggiudicati anche il match d'andata di questo campionato, imponendosi due a uno con le reti di Loviso e Mungo, con i pugliesi che avevano momentaneamente raggiunto il pari grazie a un gol di Petta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna offerta a 2.25 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Unibet. La vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 3.39 da Bet365. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.25 e 1.57 da Unibet per quanto riguarda rispettivamente l'over 2.5 e l'under 2.5.

