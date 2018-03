Bologna Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campionato la Dea non gioca da tre settimane e deve ritrovare il giusto ritmo

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bologna Atalanta, Serie A 28^ giornata (Foto LaPresse)

Bologna Atalanta, sfida diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese, si gioca alle ore 15:00 di domenica 11 marzo: è una delle gare che rientrano nel programma della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il torneo riprende dopo aver dato l’estremo saluto a Davide Astori, e in campo al Dall’Ara troviamo due squadre che hanno due partite di differenza: percorso pieno quello del Bologna, che settimana scorsa aveva anticipato al sabato perdendo sul campo della Spal - una sconfitta indolore vista la situazione di classifica. L’Atalanta invece ha due gare in meno: non solo quella di domenica che avrebbe dovuto disputare in casa contro la Sampdoria, ma anche quella di Torino contro la Juventus che, rinviata per neve, sarà recuperata tra pochi giorni. La Dea dunque non gioca da un po’ di tempo, esattamente dall’eliminazione subita in Europa League; continua a inseguire un posto in Europa, mentre il Bologna è già salvo e tranquillo, sostanzialmente, fino al termine del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Atalanta sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky l’appuntamento è su Sky Calcio 3, e chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio potrà eventualmente acquistare il singolo evento sullo stesso canale, utilizzando il codice d’acquisto che è 413065. Ovviamente ci sarà anche la possibilità di seguire questa partita dello stadio Dall’Ara in diretta streaming video, come al solito attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone. Ogni abbonato potrà collegare fino ad un massimo di due dispositivi al suo account.

IL CONTESTO

Per il Bologna questo campionato ricalca quello delle ultime due stagioni: inizio convincente, salvezza archiviata con largo anticipo ma impossibilità di andare a prendersi le posizioni europee. Questa volta i felsinei hanno convinto meno che in passato, ma la permanenza in Serie A non è mai stata in dubbio: ci sono 12 punti di vantaggio sulla terzultima (che pure ha una partita in meno), e dunque a meno di clamorosi scenari negativi l’obiettivo è archiviato. Il Bologna ha perso otto delle ultime 12 partite giocate: al netto delle motivazioni Roberto Donadoni - grande ex della sfida - vorrà comunque vedere una squadra combattiva, perchè i 40 punti sono assolutamente alla portata e si potrebbe andare a cercare la quota 50 (anche se sarebbe estremamente difficile). L’ultima partita dell’Atalanta in Serie A resta quella contro la Fiorentina, che risale al 18 febbraio: per la Dea potrebbe essere un problema tornare in campo a distanza di 17 giorni (tanto è passato dalla trasferta di Dortmund), l’obiettivo è quello di continuare a credere nell’Europa e per farlo serve una vittoria al Dall’Ara. La Dea è forte delle ultime trasferte: ha vinto quattro partite pareggiando a Crotone, e lontana dall’Atleti Azzurri d’Italia non perde dal 19 novembre (a San Siro contro l’Inter). Un’occasione dunque da non lasciarsi sfuggire per una squadra che vuole continuare a stupire.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA

Roberto Donadoni potrebbe cambiare assetto, ancora una volta: pronta la difesa a tre dalla quale mancherà Giancarlo Gonzalez, con questo modulo Simone Romagnoli andrà ad affiancare De Maio e Helander e dunque la posizione degli esterni si alzerà sulla linea dei centrocampisti. Da una parte ci sarà un laterale offensivo come Federico Di Francesco, dall’altra - cioè a sinistra - spinta comunque garantita ma da Masina, che sicuramente ha la fase difensiva nelle corde. Nel settore nevralgico del campo Pulgar sarà il regista con Donsah e Dzemaili che agiranno come mezzali; Verdi dovrebbe giocare in appoggio a Destro, ma attenzione a Felipe Avenatti che potrebbe prendersi la maglia da prima punta. Nell’Atalanta non ci sono grossi problemi, e quindi Gian Piero Gasperini insiste con i soliti: la difesa a protezione di Berisha è quella titolare, con Andrea Masiello e Rafa Toloi che affiancano Caldara, sulle corsie dovremmo vedere ancora una volta Hateboer e Spinazzola con il ballottaggio tra Cristante e De Roon in mezzo al campo. I due potrebbero anche giocare insieme: dipenderà dalla presenza o meno di Petagna, perchè con l’attaccante in panchina Ilicic potrebbe essere avanzato al fianco di Alejandro Gomez (come già visto nelle ultime uscite), in alternativa c’è comunque Cornelius.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un veloce pronostico su Bologna Atalanta andiamo ad analizzare le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che la Dea parte favorita con una quota dimezzata rispetto a quella fissata per l’affermazione del Bologna. Vediamo nello specifico che il segno 1, che identifica la vittoria del Bologna, vale 4,00 mentre appunto per il successo esterno dell’Atalanta siamo ad un valore di 2,00. Differenza che ci sta visto il campionato che le due squadre stanno giocando; ovviamente potete anche puntare sul fatto che questa partita dello stadio Dall’Ara finisca pari e, in questo caso, il vostro guadagno con la Snai sarebbe di 3,30 volte la cifra che avrete deciso di investire.

