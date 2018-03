Cagliari Lazio/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti devono riscattare la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cagliari Lazio, Serie A 28^ giornata (Foto LaPresse)

Cagliari Lazio, alla Sardegna Arena, sarà diretta dal signor Marco Guida: alle ore 15:00 di domenica 11 marzo si gioca per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Momento difficile per gli isolani: la morte di Davide Astori è stata particolarmente dura da queste parti, perchè con la maglia del Cagliari il difensore ha conquistato la nazionale giocando sei stagioni in Sardegna, indossando anche la fascia di capitano. La società ha deciso di ritirare la maglia numero 13: la indossava Filippo Romagna, che cambierà. La Lazio invece aveva fatto in tempo a giocare il suo anticipo: partita condotta dall’inizio alla fine contro la Juventus, ma incredibilmente persa al 93’ per una magia di Dybala. I biancocelesti, che in settimana hanno disputato l’andata degli ottavi di Europa League, adesso hanno bisogno di tornare a vincere per inseguire la qualificazione alla prossima Champions League, in un affascinante testa a testa con Inter e Roma che molto probabilmente proseguirà fino al termine della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Lazio sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare e su quelli del digitale terrestre: per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky l’appuntamento è su Sky Calcio 2 (codice d’acquisto 413098 per chi non avesse l’abbonamento al pacchetto Calcio), mentre per il digitale terrestre bisognerà andare su Premium Calcio 1 o Premium Calcio 1 HD. Ovviamente ci sarà anche la possibilità di seguire questa partita dello stadio Dall’Ara in diretta streaming video, come al solito attivando senza costi aggiuntivi la rispettiva applicazione (Sky Go e Premium Play) su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone. Ogni abbonato potrà collegare fino ad un massimo di due dispositivi al suo account.

IL CONTESTO

Scosso dalla morte di Astori, il Cagliari torna in campo cercando di invertire la tendenza delle ultime giornate: due sconfitte consecutive e tre partite senza vincere, con appena due successi nelle ultime otto partite e un misero totale di 5 punti conquistati nel girone di ritorno. La salvezza sembrava a portata di meno e archiviata e invece, anche a causa del ritmo che le squadre alle sue spalle sono riuscite a trovare, la squadra isolana rischia ora di farsi coinvolgere nella lotta. Per questo motivo bisognerà provare a guardare a fare punti ovunque, senza preoccuparsi del nome e del blasone dell’avversario; dopo la Lazio il Cagliari affronterà due trasferte e due partite casalinghe alla portata, per fare quei punti che serviranno ad allontanare lo spettro della retrocessione. La Lazio non è certo in un buon momento: ha perso quattro delle ultime sei partite, la sconfitta contro la Juventus è bruciante per come è arrivata ma ha comunque certificato un momento di stanca dal punto di vista offensivo. Anche le trasferte, fiore all’occhiello del campionato biancoceleste, non sono state brillanti: a parte la vittoria di Reggio Emilia la squadra di Simone Inzaghi è caduta nettamente a Napoli e prima ancora a San Siro contro il Milan, tornando a fare molta fatica nelle sfide dirette che erano state il punto debole della scorsa stagione. Anche la Lazio dunque ha bisogno di tornare a vincere per sentire aria di Champions League: la lotta con le due avversarie di cui sopra è serrata e non ci si può permettere troppi passi falsi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO

Cigarini e Diego Farias ai box: Diego Lopez dovrebbe confermare le ultime scelte viste, con il Cagliari che dunque si schiera a due punte lasciando Han Kwang-Song al fianco di Pavoletti, mentre per Joao Pedro è arrivata la pessima notizia della sosprensione per doping. Sulla linea mediana Barella e Padoin saranno favoriti per giocare al centro. Sulle corsie laterali non dovrebbero esserci modifiche: da una parte Faragò, dall’altra Lykogiannis che si sta confermando come un acquisto azzeccato e che, rispetto a Padoin (che potrebbe giocare esterno con Ionita interno) garantisce sicuramente più spinta. In difesa Ceppitelli rimane favorito su Pisacane in un reparto che come sempre sarà comandato da Leandro Castan; spazio a Romagna sul centrodestra, mentre in porta Cragno ha ormai vinto il ballottaggio con Rafael Andrade. Lazio ancora senza Marusic: potrebbe esserci la stessa soluzione di sabato scorso, ovvero quella con Lulic spostato a destra (è in ballottaggio con Basta) e Jordan Lukaku che dunque avrebbe un’altra maglia da titolare a sinistra. Per il resto, tutto confermato; anche la presenza di Luiz Felipe al fianco di De Vrij con Radu dall’altra parte del campo, ovviamente al centro agiranno Lucas Leiva e Parolo con Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic che accompagneranno Ciro Immobile, che continua a correre per vincere la classifica marcatori del campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Lazio nettamente favorita per questa partita, nonostante si giochi alla Sardegna Arena; quello che ci dice l’agenzia di scommesse Snai, una delle tante ad aver tracciato il pronostico sulle gare di Serie A, è che la quota sul segno 2, per la vittoria esterna dei biancocelesti, ha un valore di 1,65 mentre siamo già alla quota di 5,25 per il segno 1, che identifica ovviamente il successo del Cagliari. Potrete anche giocare il segno X, quello cioè sul quale dovrete puntare se credete che l’incontro di oggi finirà pari: se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, la vincita che intaschereste giocando con la Snai su Cagliari Lazio sarebbe pari a 3,85 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

