Cantù Pistoia/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Cantù Pistoia, streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Pala Carrara. La Red October è in un ottimo momento e cerca altri punti utili per arrivare ai playoff

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cantù Pistoia, basket Serie A1 21^ giornata (Foto LaPresse)

Cantù Pistoia, in programma alle ore 20:45 di lunedì 11 marzo, è la partita che vale per la ventunesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Al PalaDesio arrivano due squadre in salute: ottimo momento per una Red October che già oggi sarebbe in zona playoff e, dopo aver partecipato da protagonista alla Coppa Italia, può andare a caccia anche del quinto posto al termine della regular season, che almeno sulla carta potrebbe rendere più morbido il primo turno. Sta però bene anche la The Flexx, la cui ultima vittoria le ha permesso di mettere due squadre e tre partite di distanza tra sè e Pesaro, che a oggi sarebbe retrocessa. Chiaramente i brianzoli partono favoriti, ma dovranno stare attenti a non sottovalutare un avversario che ha dimostrato di avere talento e capacità mentali per prendersi la salvezza con largo anticipo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cantù Pistoia verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, disponibile anche in alta definizione (ovviamente si potrà andare anche su Rai Sport +) e dunque ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video su www.raiplay.it, visione libera per tutti; come sempre inoltre il campionato di basket Serie A1 è disponibile in mobilità grazie alla piattaforma Eurosport Player, sulla quale si possono seguire le gare in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio, e potendo così usufruire di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito www.legabasket.it, che è quello ufficiale del campionato, troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

CANTU' PISTOIA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

QUI CANTU’

La vittoria contro Avellino ha rappresentato la quadratura del cerchio per una squadra che, costruita tra grandi incertezze in estate e un allenatore che ha lasciato prima che iniziasse il campionato, ha dimostrato di avere grande talento: sulla carta Cantù potrebbe addirittura competere con le big della Serie A1, come del resto ha fatto vedere in Coppa Italia. Arrivata a Firenze senza Randy Culpepper, la Red October ha dominato il quarto di finale contro Milano sfiorando i 20 punti di vantaggio, e si è presentata in semifinale per giocare contro Brescia. Ha forzato l’overtime con il talento dei singoli, poi con due giocatori fuori per cinque falli e i crampi di Charles Thomas ha dovuto alzare bandiera bianca ma si è lanciata al meglio al ritorno in campionato. Dopo la sosta, non a caso, è arrivata la vittoria interna contro la Scandone: l’entusiasmo per il ritorno di Culpepper si è fatto sentire: per lui 11 punti (in 29 minuti) tirando male dall’arco (1/6), ma chiaramente il rientro dovrà essere graduale e nel frattempo la società sta dimostrando di credere nella strada ai playoff, visto l’ingaggio di Perry Ellis che arriva a implementare un roster al quale forse manca ancora qualcosa. Marco Sodini ha parlato di vittoria che vale doppio anche se resta qualcosa da sistemare: anche questa mentalità, questo volersi costantemente migliorare da parte dell’allenatore, potrà essere molto utile.

QUI PISTOIA

Per la The Flexx la vittoria di domenica scorsa contro Varese vale doppio: non solo la squadra toscana è riuscita a strappare i due punti contro una diretta concorrente che arrivava da quattro successi consecutivi, ma addirittura nel finale (grazie ai liberi di Fabio Mian e il canestro di Deyan Ivanov) ha anche saputo girare la differenza canestri, visto che all’andata aveva perso di 8 mentre al Pala Carrara è riuscita a prendersi il +9 finale. Il modo migliore per tornare a festeggiare due punti che mancavano dal 21 gennaio; Pistoia aveva perso tre partite in fila dopo aver battuto Capo d’Orlando e aveva bisogno di un’iniezione di fiducia, prontamente arrivata - solo nel turno precedente era arrivato un -30 ad Avellino. Certamente questa rimane una squadra con dei limiti, altrimenti non avrebbe vinto solo 7 delle 20 partite giocate; contro Varese però ha senza dubbio dimostrato di avere un roster profondo e che se la può giocare, trainato dal talento di Tyrus McGee e dalla concretezza di Ronald Moore ma coadiuvato anche dagli italiani. Fabio Mian, Tommaso Laquintana e Raphael Gaspardo stanno diventando sempre più importanti per questa squadra: Vincenzo Esposito concede loro tanti minuti e i risultati si stanno vedendo, la salvezza per la The Flexx è sempre più vicina e ora serve l’ultimo sforzo.

