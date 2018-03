Catanzaro Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.

11 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Trapani, LaPresse

Catanzaro-Trapani, diretta dal signor Meraviglia di Pistoia, domenica 11 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Il Catanzaro ha voltato pagina chiamando Pippo Pancaro in panchina: una svolta necessaria dopo aver subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, con i calabresi capaci di vincere solo la sfida sul campo dell'Akragas. Il Trapani invece sta vivendo un momento di forma diametralmente opposto, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide di campionato disputate.

La formazione siciliana arriva ad affrontare la trasferta allo stadio Ceravolo sulle ali dell'entusiasmo, dopo il quattro a uno rifilato alla Paganese, la vittoria esterna contro la Reggina ed il tre a uno inflitto al Fondi sabato scorso. Risultati che hanno consolidato il terzo posto del Trapani nel girone C di Serie C, portandolo a due sole lunghezze di distanza dal Catania secondo e a nove dal primo posto del Lecce, che appare ancora difficilmente raggiungibile pur avendo per ora disputato una partita in più rispetto alle inseguitrici. Ma il Catanzaro, pur avendo ancora sette rassicuranti punti di vantaggio sulla zona play out, non potrà certo permettersi di lasciare altri punti per strada con disinvoltura.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO TRAPANI

Allo stadio Ceravolo di Catanzaro si affronteranno queste probabili formazioni. I padroni di casa calabresi schiereranno Nordi a difesa della porta e una difesa a tre con Gambaretti, Di Nunzio e Sabato impiegati come titolari. A centrocampo spazio centralmente per il belga Van Ransbeeck, per Spighi e per il romeno Marin, mentre l'esterno di fascia destra sarà Nicoletti e l'esterno di fascia sinistra sarà invece Zanini. In attacco spazio al tandem Falcone-Infantino. Risponderà il Trapani con Furlan estremo difensore e Silvestri, Drudi e Fazio schierati dal primo minuto nella difesa a tre dei siciliani. I centrali di centrocampo saranno Scarsella, Corapi e Palumbo, mentre Marras avrà il compito di presidiare la fascia destra e l'esterno laterale mancino sarà invece Rizzo. In attacco toccherà a Campagnacci far coppia con Evacuo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il confronto tattico fra Catanzaro e Trapani vedrà le due squadre schierate in campo con moduli speculari, 3-5-2 sia per la compagine calabrese sia per quella siciliana. Nel match d'andata allo stadio Provinciale di Erice al Trapani è riuscita una pazzesca rimonta, dopo essersi ritrovato sotto di tre reti per i gol di Reginaldo, Bastoni e Maracchi i giallorossi hanno rimontato andando a segno nel secondo tempo con Zanini, Infantino ed il romeno Onescu. L'ultimo precedente ufficiale a Catanzaro è quello di Coppa Italia del 7 dicembre 2012, con i calabresi vincenti con il risultato di due a uno.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna offerta a 3.10 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bwin. La vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 2.30 da William Hill. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.20 e 1.64 da Bet365 per quanto riguarda rispettivamente l'over 2.5 e l'under 2.5.

