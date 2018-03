Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile sempre irraggiungibile, ma Icardi… (28^ giornata)

Classifica marcatori serie A: in testa rimane fermo il capocannoniere Ciro Immobile, sempre a quota 23 reti anche alla vigilia della 28^ giornata. Occhio però al rientro di Icardi.

11 marzo 2018 Michela Colombo

Ciro Immobile (LaPresse)

Dopo il necessario salto del turno di settimana scorsa, il campionato della Serie A torna protagonista e alla vigilia della 28^ giornata occorre dare un occhio a che cosa sta succedendo anche nella classifica dei marcatori. In vista di questa intensa domenica 11 marzo il capocannoniere del massimo campionato italiano rimane ancora Ciro Immobile. Il bomber della Lazio è primo in vetta da parecchie settimane e la prospettiva che possa diventare Scarpa d’Oro non sono affatto lontane anzi. Controllando la classifica vediamo che Immobile vanta ben 23 reti e la sfida di oggi contro il Cagliari, in programma alle ore 15.00 potrebbe essere una buona occasione per allungare il suo vantaggio. Alle sue spalle però si fa minaccioso Mauro Icardi. Il bomber dell’Inter, pur vantando ancora un derby della Madonnina da recuperare, è ora tornato a piena disposizione di Luciano Spalletti. Certo per l’argentino giocare contro il Napoli stasera non sarà semplice, ma va anche detto che Icardi è impaziente di mettersi di nuovo in mostra e aumentare le 18 reti messe a bilancio.

LA LOTTA AL PODIO

Se controllando la classifica dei marcatori della Serie A vediamo bene che raggiungere il capocannoniere rimane difficile, non lo è per molti raggiungere il podio. Detto di Icardi, secondo a quota 18 reti, vediamo che già al terzo gradino sono in due i bomber: parliamo quindi di Dries Mertens e di Fabio Quagliarella, che finora a favore di Napoli e Sampdoria hanno messo a rete ben 17 gol a testa. Altrettanto vicini poi i due bianconeri, Dybala e Higuian: la Joya infatti si è fermata a quota 15 gol, uno in più rispetto al Pipita, acciaccato alla vigilia della 28^ giornata di Serie A. Da non sotto valutare poi anche Edin Dzeko: il bomber della Roma rimane vicino vantando 13 gol in stagione, ma va detto che il bosniaco è stato costretto a saltare l’anticipo tra Roma e Torino di ieri perché squalificato dal giudice sportivo.

CLASSIFICA DEI MARCATORI

23 gol: Ciro Immobile (Lazio)

18 gol: Mauro Icardi (Inter)

17 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria), Dries Mertens (Napoli)

15 gol: Paulo Dybala (Juventus)

14 gol: Gonzalo Higuain (Juventus)

13 gol: Edin Dzeko (Roma)

9 gol: Iago Falque (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

8 gol: Roberto Inglese (Chievo), Duvan Zapata (Sampdoria), Jose Callejon (Napoli)

