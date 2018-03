Crotone Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Crotone Sampdoria streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita allo Scida per la 28^ giornata di Serie A

11 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Crotone Sampdoria (LaPresse)

Crotone Sampdoria, diretta dall’arbitro Mazzoleni, si giocherà per la ventottesima giornata di Serie A oggi pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Ezio Scida. Sarà una partita molto importante per gli obiettivi sia del Crotone di Walter Zenga sia della Sampdoria di Marco Giampaolo, come la classifica indica in modo molto chiaro. Il Crotone in questo momento sarebbe terzultimo, anche se ha giocato una partita in meno rispetto alla Spal: in ogni caso la situazione è delicata per i calabresi, che di conseguenza hanno grande bisogno di fare punti perché nelle ultime giornate diverse rivali (su tutte proprio la Spal) hanno cominciato a correre. La situazione per il momento è ancora migliore rispetto a quella dell’anno scorso, ma è pure vero che non tutte le stagioni possono riuscire rimonte come quella della primavera 2017: sarebbe meglio portarsi avanti…

La Sampdoria invece condivide con il Milan una preziosissima sesta piazza: i blucerchiati meritano già molti complimenti in quanto prima delle “non big” di questa Serie A, ma è chiaro che a questo punto il traguardo della qualificazione alla prossima Europa League è a portata di mano e di conseguenza gli uomini di Marco Giampaolo cerchieranno di non farselo sfuggire. Potrebbe bastare anche il settimo posto, ma per il momento è meglio non fare calcoli e pensare solamente a conquistare più punti possibili, anche in trasferte ostiche come quelle sul campo di una squadra che deve conquistare la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla televisione satellitare: gli abbonati Sky potranno dunque sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 4. Quanto alla diretta streaming video, ci sarà a disposizione la possibilità garantita - naturalmente ancora agli abbonati - dall’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SAMPDORIA

Parlando delle probabili formazioni di Crotone Sampdoria, osserviamo che i padroni di casa dovrebbero proporre il modulo 4-3-3, condizionato però da diverse assenze fra le quali spicca quella di Budimir. Ipotizziamo dunque Cordaz in porta, protetto da una retroguardia con Ceccherini e Capuano centrali, Faraoni a destra e Martella a sinistra. A centrocampo Mandragora perno centrale, affiancato dalle mezzali Barberis e Benali, mentre per l’attacco si possono ipotizzare le ali Ricci e Nalini ai fianchi della punta centrale Trotta. Meno problemi con le assenze per Marco Giampaolo, che dovrebbe schierare la Sampdoria con il 4-3-1-2 che vedrà Viviano in porta, Sala terzino destro, Silvestre e Ferrari centrali e Murru a sinistra per completare la difesa; a centrocampo il terzetto formato da Barreto, Torreira e il rientrante Praet, che sarà sicuramente molto utile nel finale di stagione; infine l’attacco, con Ramirez trequartista alle spalle delle punte Quagliarella e Zapata.

QUOTE E PRONOSTICO

In Crotone Sampdoria i blucerchiati sono considerati favoriti secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, ma il pronostico è abbastanza equilibrato anche perché questa sarà una partita molto significativa pure per i calabresi. Dunque il segno 1 per la vittoria del Crotone pagherebbe 3,20 volte la posta in palio; il pareggio (naturalmente segno X) è quotato in modo praticamente identico, cioè a 3,25. Si scende infine in caso di colpaccio della Sampdoria: la quota per il segno 2 è infatti di 2,30.

