Empoli-Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Empoli-Entella: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma domenica 11 marzo 2018 alle ore 17.30.

11 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Empoli-Virtus Entella, LaPresse

Empoli-Virtus Entella, diretta dall'arbitro Fabio Piscopo della sezione di Imperia, domenica 11 marzo 2018 alle ore 17.30, è un match valevole per la trentesima giornata di Serie B 2017-18, teatro della sfida tra le due formazioni lo stadio "Carlo Castellani", il principale impianto sportivo di Empoli. In questo momento l'Empoli si trova al secondo posto in classifica con 51 punti, a due lunghezze di ritardo dal Frosinone capolista, tuttavia la formazione di Aurelio Andreazzoli ha una gara in meno poiché deve recuperare la partita contro il Foggia che lunedì scorso è stata rinviata dopo la tragica e prematura scomparsa di Davide Astori che ha shockato tutto il calcio italiano. I toscani rimangono una delle più belle realtà di questa edizione del torneo cadetto e allo stato attuale delle cose meriterebbero la promozione diretta in Serie A per il bel gioco espresso sinora soprattutto dopo l'avvicendamento in panchina tra Vivarini e Andreazzoli. Non dimentichiamo inoltre che l'Empoli può contare sulla coppia d'attacco più prolifica della Serie B, composta da Francesco Caputo (capocannoniere indiscusso con 21 gol all'attivo) e Alfredo Donnarumma (15 reti per lui), di cui probabilmente sentiremo parlare anche nei prossimi anni.

Anche la compagine di Alfredo Aglietti, che attualmente si trova in zona play-out assieme al Novara, deve recuperare il match contro il Brescia rinviato a causa del burian che ha investito il Paese innevandolo da nord a sud: per i liguri l'Empoli non è di certo l'avversario ideale a cui strappare punti, soprattutto considerando che i toscani in questa stagione hanno perso solamente una volta in casa mentre lontano dal Comunale di Chiavari la Virtus Entella ha vinto in due sole occasioni. Proprio Caputo sarà il grande ex di questa sfida, poiché ha vestito la maglia biancoceleste dal 2015 al 2017 con 35 gol in 80 gare ufficiali.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro Empoli Entella sarà visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, appuntamento sul numero 252 della piattaforma satellitare per la trasmissione integrale del match. In alternativa è possibile seguire la partita in diretta streaming video grazie a Sky Go, servizio disponibile su smartphone, tablet e PC.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ENTELLA

Le due squadre si presenteranno in campo con i seguenti undici. Nelle fila di Andreazzoli tra i pali vedremo sicuramente Gabriel, in difesa l'esperto Pasqual sulla fascia destra con i centrali Luperto e Veseli, dalla parte opposta vedremo in azione Di Lorenzo; a centrocampo verso una meritata riconferma Bennacer, Castagnetti e Krunic con Zajc nelle vesti di trequartista dietro alle due punte Donnarumma e Caputo. Gli ospiti risponderanno con Iacobucci in porta, davanti i lui i tre centrali difensivi con ogni probabilità saranno Ceccarelli, Cremonesi e De Santis; robusto centrocampo a cinque con il regista Di Paola, al suo fianco Acampora e Crimi, sulle fasce gli esterni Aliji e Gatto; la coppia d'attacco sarà formata da La Mantia e Llullaku.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Andreazzoli proporrà nuovamente il 4-3-1-2, il sistema di gioco che sta fruttando molti gol e soprattutto molti punti all'Empoli in questa fase del campionato; più prudente Aglietti che utilizzerà come modulo il 3-5-2 con gli esterni di centrocampo che scaleranno in difesa in fase di non possesso. L'unico precedente tra queste due squadre risale allo scorso 16 ottobre 2017 quando l'Empoli espugnò il Comunale di Chiavari battendo i padroni di casa per 3 a 2 con i gol di Simic, Donnarumma e Pasqual che resero inutili le marcature di La Mantia e De Luca.

QUOTE E PRONOSTICO

Empoli nettamente favorito secondo i bookmaker: Unibet ha quotato a 1,45 l'1 dell'undici di Andreazzoli; WilliamHill propone una vincita di 4,20 volte la posta in palio per il pareggio, Bet365 alza il tiro a 7,50 in caso di vittoria esterna della Virtus Entella. Sempre per Bet365 l'Over è quotabile a 1,80 mentre l'Under viene dato a 2,00.

