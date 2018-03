Fermana Reggiana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Fermana Reggiana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I granata sognano di salire ancora in quota promozione

11 marzo 2018 Fabio Belli

Reggiana, trasferta a Fermo (foto LaPresse)

Fermana-Reggiana, diretta dal signor Gariglio di Pinerolo, domenica 11 marzo 2018 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Trascinata da quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque partite disputate, la Reggiana sta cercando di scalare la classifica di un girone B di Serie C che al momento comunque sembra dominato dal Padova senza soluzione di continuità. La formazione emiliana è comunque una delle più in forma del torneo, reduce da una vittoria a Vicenza nell’ultimo impegno di campionato disputato, quando la Fermana non è andata oltre un pari a reti bianche contro la Triestina. Curiosa la prospettiva in cui la Reggiana ha giocato finora tre partite in meno rispetto al Bassano terzo e due rispetto alla Sambenedettese seconda e al Padova primo. La Fermana è invece al momento lontana dalla zona play out, e i tre punti potrebbero definitivamente lanciare in classifica la formazione emiliana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Fermana Reggiana non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sullo stesso portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA REGGIANA

Le probabili formazioni vedranno la Fermana schierata con Valentini tra i pali, Clemente sull’out difensivo di destra e Sperotto sull’out difensivo di sinistra, mentre Ferrante e il senegalese Mané saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio ad Urbinati, Capece e Misin, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il brasiliano Da Silva Matos, Petrucci e Cremona. Risponderà la Reggiana con Facchin tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti e Panizzi. Terzetto di centrocampo con lo spagnolo Riverola, Bovo e Carlini schierati dal primo minuto, in attacco ci sarà invece spazio per Cattaneo, Altinier e Cesarini.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni, sia la Fermana sia la Reggiana saranno schierate con il 4-3-3. All’andata la Fermana è uscita con un punto dal Mapei Stadium con un pari a reti bianche a Reggio Emilia. I granata hanno vinto però l’ultimo precedente casalingo disputatosi ormai quasi tredici anni fa, due a zero il 24 maggio del 2005.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine un veloce sguardo alle quote proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai su Fermana Reggiana. Gli emiliani sono considerati favoriti nonostante giochino fuori casa, infatti il segno 2 è proposto a 2,30. Si sale poi a 2,90, che è la quota prevista per il segno X che naturalmente indica il pareggio, infine una vittoria della Fermana (segno 1) pagherebbe 3,05 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.