Fiorentina Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Benevento streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita al Franchi con Astori nel cuore (28^ giornata Serie A)

11 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Fiorentina Benevento - LaPresse (repertorio)

Fiorentina Benevento, diretta dall’arbitro Pasqua, si giocherà allo stadio Artemio Franchi per la ventottesima giornata di Serie A oggi alle ore 12.30. Sarà un lunch match inevitabilmente molto particolare, la prima partita della Fiorentina dopo la tragedia di Davide Astori. Ci sarà naturalmente un minuto di silenzio e certamente l’atmosfera sarà diversa dal solito: onorare la memoria del capitano con una bella vittoria sarà probabilmente la principale motivazione dei viola di Stefano Pioli, che in classifica non hanno più particolari obiettivi. La settimana è stata a dir poco anomala per la Fiorentina, ma a volte in situazioni simili si trovano motivazioni che vanno ben oltre quello che le gambe sarebbero in grado di dare.

Il Benevento proverà a rovinare la domenica in onore di Astori: i campani di Roberto De Zerbi sono ultimi in classifica e devono cercare punti ovunque per tentare una difficile rimonta verso una salvezza che sarebbe incredibile per una squadra che ha ottenuto il primo punto a dicembre. Le esigenze del Benevento faranno sì che la partita abbia anche un significativo contenuto agonistico: i campani cercheranno il primo punto in trasferta della loro stagione e dunque anche della loro storia in Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Benevento sarà trasmessa in diretta tv sia sulla televisione satellitare sia sul digitale terrestre: nel primo caso dovrete sintonizzarvi sui canali Sky Supercalcio oppure Sky Calcio 1, nel secondo potrete invece affidarvi a Mediaset Premium Sport oppure Mediaset Premium Sport HD. Quanto alla diretta streaming video, ci saranno a disposizione le due possibilità garantite ai rispettivi abbonati dalle applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BENEVENTO

Parlando delle probabili formazioni di Fiorentina Benevento, per i viola non ci sono assenze. La difesa però inevitabilmente dovrà fare a meno del suo capitano: sarà una partita ancora più particolare per Pezzella e Vitor Hugo, che comporranno la coppia centrale davanti a Sportiello, con Laurini e Biraghi terzini. A centrocampo ecco invece il classico terzetto con Benassi, Badelj e Veretout, mentre il tridente d’attacco vedrà la punta centrale Simeone fra gli esterni Chiesa e Rhereau, con quest’ultimo in ballottaggio però con Gil Dias. Molte assenze invece per il Benevento, fra squalificati e infortuni: Roberto De Zerbi per schierare il suo 4-3-3 dovrà fare di necessità virtù. In porta Puggioni, protetto da una retroguardia a quattro composta da Sagan, Djimsiti, Tosca e uno fra Letizia e Venuti. A centrocampo il terzetto composto da Memushaj, Cataldi e Djuricic, mentre in attacco la punta centrale Coda sarà affiancato dalle ali Guilherme e Brignola.

QUOTE E PRONOSTICO

In Fiorentina Benevento i viola naturalmente sono considerati nettamente favoriti secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Dunque il segno 1 per la vittoria della Fiorentina al Franchi pagherebbe solamente 1,35 volte la posta in palio; il pareggio (naturalmente segno X) è quotato a 5,00 e dunque è già considerato piuttosto improbabile da Snai. Si sale ancora di più infine in caso di colpaccio del Benevento: la quota per il segno 2 è infatti di 8,50.

