Fiorentina-Benevento, il saluto ad Astori/ Franchi esaurito, coreografie e Pioli gli dedica la conferenza

Fiorentina-Benevento, il saluto ad Astori: Franchi esaurito, coreografie speciali e Pioli gli dedica l’intera conferenza. La Viola torna in campo dopo la tragedia quest'oggi

Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso domenica - LaPresse

Cercherà di tornare lentamente alla normalità la Fiorentina. La società gigliata scenderà infatti in campo oggi, dalle 12:30, per ospitare all’Artemio Franchi di Firenze, il Benevento, match valevole per l’anticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A. Sarà una gara emozionante, visto che la Viola tornerà a calcare il rettangolo di gioco per la prima volta senza il suo capitano, Davide Astori, scomparso esattamente una settimana fa a Udine, colpito da un arresto cardiaco. Una partita, quella con i giallorossi, che sarà dedicata interamente al centrale di difesa bergamasco, con l’Artemio Franchi che si preannuncia tutto esaurito, evento che non accadeva da molto tempo. Ci saranno poi delle coreografie ad hoc per il 31enne calciatore, in ogni settore dell’impianto, cominciando dalla Curva Fiesole, con bandiere, palloncini, cuori e la famosa numero 13, maglia che è andata letteralmente a ruba negli ultimi sette giorni.

“ME LO SONO GODUTO TROPPO POCO”

Intanto, nella giornata di ieri, ha parlato l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, che ha voluto dedicare l’intera conferenza stampa a Davide Astori: «Me lo sono goduto per troppo poco tempo – alcune delle parole rilasciate dall’allenatore del club toscano - mi manca. E ci mancherà ogni giorno che scenderemo in campo. La squadra ha pianto, piange e sta soffrendo. Ma sappiamo cosa fare per omaggiare la sua memoria». Una notizia che ha sconvolto l’Italia intera quella della scomparsa di Astori, e oggi saranno moltissime le squadre che gli dedicheranno un ricordo, a cominciare dalla partita Cagliari-Lazio, dove i bambini che accompagneranno le due squadre al momento dell’ingresso in campo, indosseranno la 13 di Astori.

© Riproduzione Riservata.