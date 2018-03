Fondi Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 11 marzo 2018 alle ore 14.30

11 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Fondi-Andria, LaPresse

Fondi-Andria, diretta dal signor Annaloro di Collegno, domenica 11 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Quello a Fondi sarà un vero e proprio scontro salvezza, con i padroni di casa penultimi e sempre più in crisi dopo quattro sconfitte consecutive subite nei match contro Juve Stabia, Rende, Matera e Trapani. L'Andria ha superato di un punto i fondani lasciando il penultimo posto grazie all'importante vittoria esterna contro un'altra diretta concorrente nella lotta per non retrocedere, la Paganese, e il pari interno contro la Reggina. Il Fondi non vince in campionato dalla trasferta di Bisceglie del 17 dicembre scorso, e in casa dalla sfida del 10 dicembre scorso contro l'Akragas.

Si tratta però per i rossoblu delle uniche due vittorie ottenute nelle ultime dodici partite di campionato, e negli ultimi nove match disputati hanno ottenuto solo due punti. Meglio sta andando l'Andria che pure procede tra alti e bassi in un campionato difficile, ma la situazione dell'Akragas, ormai nettamente staccato nel girone C di Serie C, potrebbe agevolare nella corsa salvezza le squadre nel girone meridionale di terza serie. Sicuramente per il Fondi questo potrebbe essere un ultimo treno nella corsa salvezza, anche perché il quintultimo posto che vale la permanenza diretta in Serie C è al momento lontano sei lunghezze.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento al portale o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI FONDI ANDRIA

Allo stadio Purificato di Fondi scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa pontini giocheranno con il portiere albanese Elezaj alle spalle di una linea difensiva a quattro con Galasso esterno laterale di destra e Paparusso esterno laterale di sinistra, mentre Polverini e Ghinassi saranno i due centrali di difesa. A centrocampo spazio a De Martino, Corticchia e Ricciardi, mentre nel tridente offensivo saranno schierati dal primo minuto Corvia, Mangraviti e Mastropietro. Risponderà l'Andria con Maurantonio a difesa della porta e una linea difensiva a tre con Celli, Abruzzese e Tiritiello impiegati come titolari. A centrocampo spazio a Di Cosmo sull'out di destra e Lancini sull'out di sinistra, mentre Longo, Quinto e Matera saranno schierati come centrali sulla linea mediana. In attacco sarà confermato il duo composto da Scaringella e Lattanzio.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il Fondi sarà schierato tatticamente con un 4-3-3 al quale risponderà l'Andria con un 3-5-2. Il match d'andata in Puglia ha fatto registrare una brillante vittoria per tre a uno della formazione pontina, in gol con una doppietta di Lazzari e Nolé, con i padroni di casa capaci solo di accorciare le distanze con Curcio. L'Andria ha ottenuto invece i tre punti nell'ultimo precedente disputato a Fondi, vittoria per due a uno con gol di Cianci su rigore e Valotti, reti che ribaltarono il vantaggio laziale firmato da Fissore.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna offerta a 2.38 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 2.90 da Bwin. La vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 3.20 da Bet365. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.63 e 1.43 da Unibet per quanto riguarda rispettivamente l'over 2.5 e l'under 2.5.

