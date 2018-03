Galles Italia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (DMax 6 Nazioni 2018)

Diretta Galles Italia: info streaming video e tv. Nuovo appuntamento ostico per gli azzurri di O'Shea, chiamati in campo contro i dragoni rossi al Millennium stadium.

11 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Galles Italia (LaPresse)

Galles-Italia, diretta dall’abitro francese Jerome Garces è la partita di rugby in programma oggi domenica 11 marzo al Millennium Stadium: fischio d’inizio previsto per le ore 16.00 secondo il fuso italiano (le 15 locali). Quarto e penultimo banco di prova per la nostra nazionale italiana in questa edizione del 6 Nazioni 2018: agli azzurri manca ancora la soddisfazione della vittoria ma di certo realizzare tale impresa oggi in casa dei dragoni rossi non sarà facile, anzi. La compagine di Warren Gatland concorre con i galletti per entrare nel podio della classifica finale e potrebbe approfittare della squadra di O’Shea fanalino di coda per conquistare punti di peso. Come abbiamo detto prima siamo al penultimo appuntamento dell’edizione 2018 di una della competizione di rugby più famose al mondo: i punti oggi potrebbero quindi valere doppi.

GALLES ITALIA, DIRETTA LIVE

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Galles-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

IL CONTESTO DEL MATCH

Alla vigilia della partita tra Galles e Italia, la compagine azzurra non si presenta certo al Millennium Stadium di Cardiff nel migliore dei modi. La squadra del ct O’Shea pur avendo fatto vedere finora spunti davvero interessanti non ha ancora trovato alcuna vittoria: 0 i punti degli azzurri quindi e l’ultimo gradino riservato nella graduatoria. Differente il bilancio del Galles che invece alla vigilia di questo quarto turno del 6 Nazioni 2018 registra la quarta piazza nella classifica finale con 6 punti rimediati finora. Nel ruolino di marcia della squadra del ct Gatland leggiamo infatti due KO rimediati contro Inghilterra e Irlanda e pure il clamoroso successo nel match di esordio con la Scozia, battuta ber 34-7 tra le proprie mura di casa. Visti i rispettivi tabellini pare davvero che il match di questo pomeriggio tra Galles e italia poi assegnato da vare dei dragoni: staremo però vedere che cosa la compagine di O’Shea saprà mettere in campo.

