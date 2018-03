Gubbio Feralpisalò/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Gubbio Feralpisalò: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Le due squadre di nuovo in campo dopo diversi turni saltati

11 marzo 2018 Fabio Belli

Gubbio, sfida alla Feralpisalò (foto LaPresse)

Gubbio Feralpisalò, partita diretta dal signor Maranesi di Ciampino, si gioca domenica 11 marzo alle ore 20.30 e sarà uno dei posticipi serali della ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Solo una vittoria nelle ultime cinque partite disputate in campionato da entrambe le formazioni. Il maltempo e i rinvii hanno però congelato molto la situazione nel girone B di Serie C. Il Gubbio non scende in campo ormai da quasi un mese, dal 18 febbraio scorso, sconfitta casalinga due a tre contro il Pordenone. Lo stesso punteggio con il quale il Mestre ha battuto la Feralpisalò nell’ultima sfida disputata dai lombardi in campionato, il 24 febbraio scorso. Alla Feralpisalò serve un cambio di passo in un campionato che sta vedendo la squadra verdeazzurra progressivamente risucchiata verso le zone più basse della quota play off. Al Gubbio servono però veri e propri punti salvezza, in un momento in cui Teramo e Ravenna stanno guadagnando quota alle spalle della formazione umbra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Gubbio Feralpisalò non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sullo stesso portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO FERALPISALO'

Le probabili formazioni: i padroni di casa del Gubbio saranno schierati con Volpe in porta, Kalombo impiegato in posizione di terzino destro e Paolelli impiegato in posizione di terzino sinistro, con Piccinni e Dierna che formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo, spazio a Ciccone come esterno laterale di destra, mentre sul lato mancino del campo ci sarà Malaccari. I centrali sulla mediana saranno Ricci e Sampietro, con Casiraghi avanzato come trequartista alle spalle di Marchi. Risponderà la Feralpisalò con Caglioni in porta, Vitofrancesco e Parodi che saranno gli esterni di destra e di sinistra in difesa, con Legati e Ranellucci centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Capodaglio, Staiti e Dettori, mentre Voltan sarà il trequartista alle spalle della coppia Marchi-Guerra.

TATTICA E PRECEDENTI

4-4-1-1 per il Gubbio, tatticamente la Feralpisalò risponderà con un 4-3-1-2. All’andata è stata la Feralpisalò ad avere la meglio contro gli umbri, due a uno con gol di Ferretti e Guerra al novantatreesimo, che rese vano il momentaneo pareggio del Gubbio di Kalombo. Il Gubbio ha invece vinto tre a uno l’ultimo precedente giocato in casa il 5 febbraio 2017, con gol decisivi di Ferretti, Ferri Marini e Cadellone.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Gubbio Feralpisalò sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, dunque andiamole a vedere nel dettaglio: il segno 1 (vittoria Gubbio) vale 2,65; il segno X che identifica il pareggio ha un valore di 2,90 mentre scommettendo sul segno 2 (vittoria Feralpisalò) potreste vincere una cifra pari a 2,55 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.