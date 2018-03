Indian Wells 2018/ Diretta Federer Delbonis streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 11 marzo)

Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, orario delle partite nel torneo di tennis. Roger Federer, frenato dalla pioggia, fa oggi il suo esordio contro Federico Delbonis

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Roger Federer fa oggi il suo esordio a Indian Wells 2018 (Foto LaPresse)

E’ il giorno di Roger Federer a Indian Wells 2018: finalmente il Re fa il suo esordio nel Master 1000 della California, un match - quello contro Federico Delbonis - che sarebbe dovuto andare in scena ieri e che, invece, è stato posticipato a causa della pioggia. La quale non ha fatto troppi disastri: sono solo tre i match che non si sono giocati rispetto al programma di ieri. Si parte alle ore 20:00 italiane: Federer giocherà come terzo match nello Stadium 1 - il campo centrale - e, prima di lui, avremo Novak Djokovic impegnato nel suo esordio contro il giapponese Taro Daniel. Prima ancora, Petra Kvitova che è entrata in questo Indian Wells 2018 con una striscia importante di vittorie: la ceca però ha in Amanda Anisimova un’avversaria da prendere con le pinze, perchè la giovane americana ha già eliminato una testa di serie come Anastasia Pavlyuchenkova.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Sono due gli appuntamenti con la diretta tv di Indian Wells 2018. Il torneo Atp (maschile) è infatti su Sky Sport 2, che lo trasmetterà per i suoi abbonati con la possibilità di attivare la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo Wta (femminile), dovete andare su SuperTennis: la web-tv federale è in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando, ma chi dovesse essere già sul decoder satellitare potrà selezionare il canale 224. La diretta streaming video, per seguire gli incontri su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, è garantita visitando il sito www.supertennis.tv.

I MATCH DA RECUPERARE

Dicevamo dei tre match da recuperare: gli altri due sono nel tabellone femminile e sono decisamente interessanti. Li vivremo però nella tarda serata italiana: non prima delle 21:30 infatti avremo Victoria Azarenka, che dopo la maternità e la battaglia legale per la custodia del figlio torna in campo e sfida Sloane Stephens, testa di serie numero 13 e vincitrice degli ultimi Us Open. A seguire ecco Angelique Kerber, la numero 10 del seeding che ha iniziato alla grande la sua stagione: per la tedesca però la sfida tutta mancina contro Ekaterina Makarova non sarà affatto semplice, da questo punto di vista sfortunate entrambe nel sorteggio. Prima, nello Stadium 2, attenzione al match tra John Isner e Gael Monfils che promette spettacolo; per quanto riguarda lo Stadium 1, Sachia Vickery ha l’onore di giocare sul campo principale dopo la straordinaria rimonta su Garbine Muguruza. Il suo incontro di terzo turno contro Naomi Osaka è da scintille: la giapponese, classe ’97, ha già fatto fuori due pesi massimi come Maria Sharapova e Agnieszka Radwanska.

L’UNICO ITALIANO

L’unico giocatore che rappresenta l’Italia sarà in campo allo Stadium 1 ma, giocando come quarto match di giornata, sarà presumibilmente dopo la mezzanotte di casa nostra. Thomas Fabbiano ha un incontro difficile contro Jack Sock: l’americano è testa di serie numero 8, spesso e volentieri ha mancato i grandi appuntamenti ma si tratta di un avversario tra i peggiori che potessero capitare su questo campo. Fabbiano è rimasto l’unico azzurro nel tabellone principale di Indian Wells 2018: ne avevamo appena due e Fabio Fognini si è fatto battere ieri da Jeremy Chardy. Lo avevamo già detto: è uno dei punti più bassi del nostro tennis, la speranza è quella di risalire la corrente quanto prima - soprattutto in campo femminile, dopo che le donne per qualche anno hanno “tirato” il movimento.

