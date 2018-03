Inter Napoli, Icardi vs Insigne/ Sfida fra bomber questa sera a San Siro: chi sbaglia è fregato

Inter Napoli, Icardi vs Insigne. Sfida fra bomber questa sera a San Siro: chi sbaglia è fregato. Grande spettacolo questa sera dalle ore 20:45 in quel dello stadio Meazza

Mauro Icardi, capitano Inter - LaPresse

Sale altissima l’attesa per il big match delle ore 20:45 di questa sera, la sfida fra l’Inter e il Napoli, valevole come posticipo della 28esima giornata di Serie A. Si tratta di una gara cruciale per entrambe le compagini, visto che i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per rimanere ancorati al treno delle Champions League. Attualmente la squadra meneghina è quinta in classifica, a quota 51 punti, ad una lunghezza di distanza dalla Lazio che ha però giocato un match in più. Il Napoli, invece, continua a comandare la graduatoria di Serie A, ma la Juventus insegue ad un solo punto, e soprattutto, giocherà quest’oggi contro l’Udinese, avversario senza dubbio alla portata dei campioni d’Italia in carica e più abbordabile rispetto all'Inter. Tra l’altro la Signora deve recuperare anche la partita con l’Atalanta. Ecco spiegati i motivi del perché la partita di oggi sarà una gara quasi da dentro/fuori, con l’Inter che cercherà di festeggiare al meglio i suoi 110 anni di storia, e con il Napoli che proverà a mantenere vivo il sogno tricolore.

I NUMERI DI ICARDI E INSIGNE

Per ottenere il successo, Luciano Spalletti e Maurizio Sarri faranno affidamento sui loro uomini migliori. Da una parte ci sarà il capitano interista Mauro Icardi, che torna allo stadio Meazza dopo quattro turni di stop per via di un infortunio muscolare. E’ da più di un mese e mezzo che Maurito non mette piede a San Siro (ultima apparizione, Inter-Roma del 21 gennaio), mentre il gol non arriva da più di due mesi, e precisamente dal 5 gennaio, Fiorentina-Inter. Diciotto le reti collezionate dall’ex Sampdoria, e se dovesse segnare questa sera, toccherà quota 100 gol in carriera. Dall’altra parte, invece, ci sarà Lorenzo Insigne, che sta attraversando un ottimo momento di forma, probabilmente l’unico che ha regalato una prestazione positiva nella recente sconfitta con la Roma. Sette i gol segnati, con l’aggiunta di 7 assist, a testimonianza di un giocatore che segna ma che nel contempo fa segnare.

