Inter-Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Inter-Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Meazza di Milano domenica 11 marzo 2018.

11 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Inter-Napoli, LaPresse

Inter-Napoli, diretta dall'arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio, domenica 11 marzo 2018 alle ore 20.45 sarà per distacco il big match della 28^ giornata di Serie A 2017-18, teatro della sfida ad alta quota sarà la Scala del calcio, vale a dire il Meazza di San Siro. Per entrambe le squadre si tratta di una partita spartiacque per il prosieguo della stagione. L'Inter, reduce dalla vittoria sofferta contro il Benevento, avrebbe dovuto affrontare il Milan nell'attesissimo derby poi saltato a causa della tragedia di Astori, quindi si presenta all'appuntamento con la capolista della Serie A al quinto posto anche se con una partita in meno rispetto alle dirette rivali nella corsa per un posto in Champions League. Per i nerazzurri quella contro il Napoli sarà una sorta di prova del nove per capire se la squadra di Spalletti avrà tutte le carte in regola per aspirare a un posto tra le prime quattro, e magari anche qualcosina in più, oppure se anche quest'anno il progetto sarà destinato a naufragare miseramente come quello di Pioli un anno fa e quello di Mancini un paio di stagioni or sono.

INTER NAPOLI, DIRETTA LIVE

Come si dice in questi casi, se Atene piange Sparta non ride: gli uomini di Sarri provengono infatti dal clamoroso e inaspettato KO interno contro la Roma che in molti avevano già dato frettolosamente per morta. Un 2-4 che ha minato tutte le certezze su cui i partenopei si basavano dall'inizio della stagione, forse la scelta di puntare tutte le proprie fiche sul campionato ha messo ancora più pressione ai giocatori del Napoli che rimane ancora in testa alla classifica anche se con un solo punto di vantaggio nei confronti della Juventus che deve ancora recuperare il match contro l'Atalanta e potenzialmente potrebbe andare a +2. Per l'allenatore Sarri arriva il compito più difficile della sua carriera: rimotivare una squadra sull'orlo del baratro, perché un ulteriore passo falso in casa dell'Inter, anche un pareggio, potrebbe compromettere ulteriormente le possibilità di conquistare il terzo scudetto della storia, e lo scontro diretto contro i bianconeri potrebbe diventare invece il lasciapassare definitivo per il settimo scudetto consecutivo della vecchia Signora.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Inter Napoli avrà un'ampia copertura televisiva considerata l'importanza della posta in palio, per quanto riguarda Sky Sport l'appuntamento per la diretta tv è sui canali 201, 206 e 251 della piattaforma satellitare. Mediaset Premium trasmetterà la partita sui canali 370 e 380, rispettivamente in SD e HD. È possibile usufruire anche della diretta streaming video su internet grazie a Sky Go, Now Tv e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

Al Meazza potrebbero scendere in campo dal primo minuto le seguenti formazioni: l'Inter si presenterà con Handanovic tra i pali, Cancelo e D'Ambrosio sulle fasce affiancheranno Skriniar e Miranda; sulla linea mediana si riformerà la coppia Borja Valero-Vecino come ai tempi della Fiorentina con Gagliardini che dovrà accontentarsi della panchina; immancabile per la squadra di Spalletti la linea di trequarti con Candreva e Perisic mentre Rafinha dovrebbe spuntarla su Brozovic e Karamoh; in attacco tornerà dal primo minuto Mauro Icardi come terminale offensivo di riferimento. Sarri si affiderà ai soliti noti, vale a dire Reina in porta, Albiol e Koulibaly i due centrali di difesa che potranno contare sull'apporto dei terzini Hysaj e Mario Rui (che deve riscattare la disastrosa prestazione di sabato scorso); nessuna novità nemmeno a centrocampo con Allan, Jorginho e Hamsik che possono dormire sonni tranquilli ed essere matematicamente certi della maglia di titolare, stesso discorso per il tridente d'attacco con Callejon, Mertens e Insigne.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Anche in questo caso non dobbiamo attenderci sorprese da parte dei due allenatori: salvo rarissime eccezioni Spalletti da quando allena l'Inter ha sempre utilizzato il 4-2-3-1, per non parlare di Sarri visto che il 4-3-3 è diventato un suo marchio di fabbrica da quando è approdato alla corte di De Laurentiis. L'ultimo precedente risale allo scorso 21 ottobre quando i nerazzurri costrinsero i padroni di casa a impattare 0-0 al San Paolo. L'ultima vittoria del Napoli risale al 30 aprile 2017, allora i partenopei espugnarono San Siro grazie al gol di José Maria Callejon; l'ultimo successo della Beneamata porta la data del 16 aprile 2016, Icardi e Brozovic regalarono i tre punti alla formazione che all'epoca era allenata da Roberto Mancini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di betting strizzano l'occhio al Napoli, in particolare Unibet che propone per il 2 della compagine di Sarri una quota di 1,98 mentre per il risultato di parità la vincita salirebbe a 3,45 volte la posta in palio, leggermente più alta la cifra in gioco per l'1 dei nerazzurri: 3,90. Secondo Bet365 sarà una partita in cui l'aspetto tattico prevarrà su quello agonistico, ecco perché l'Under (1,80) è caratterizzato da una quota leggermente più bassa rispetto all'Over (2,00).

