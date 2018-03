Juve Stabia-Akragas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.

11 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Juve Stabia-Akragas, LaPresse

Juve Stabia-Akragas, che verrà diretta dal signor Donda di Cormons e si gioca domenica 11 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Dopo la brillante vittoria sul campo della capolista Lecce, la Juve Stabia è stata in grado di dare continuità al proprio cammino, andando a vincere con un perentorio tre a zero anche nella sfida interna di sabato scorso contro la Sicula Leonzio, grazie alle reti messe a segno da Canotto, assoluto mattatore del match con una strepitosa tripletta.

Juve Stabia che ora si è presa il settimo posto solitario in classifica e continua a crescere, mentre l'Akragas, alla quarta sconfitta consecutiva, malinconicamente resta a quota undici punti in classifica, a dodici lunghezze dal Fondi penultimo. Un distacco che a fine stagione costerebbe ai siciliani la retrocessione diretta in Serie D, alla quale la squadra sembra almeno in parte rassegnata, sfinita anche dalle interminabili vicissitudini societarie del club che si protraggono ormai da due anni. In caso di vittoria, per la Juve Stabia l'obiettivo del quarto posto, al momento distante solamente quatro lunghezze, non sarebbe impossibile da perseguire.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Juve Stabia Akragas non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA AKRAGAS

Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Juve Stabia schiereranno Bacci a difesa della porta, Nava sull'out difensivo di destra e Crialese sull'out difensivo di sinistra, mentre Bachini e Marzorati saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo spazio come terzetto titolare a Viola, Mastalli e al brasiliano Bruno Leonardo Vicente, con il suo connazionale Gabriel Strefezza schierato dal primo minuto nel tridente offensivo al fianco di Paponi e Melara. Risponderà l'Akragas con Vono estremo difensore alle spalle di una difesa a tre con Danese, Mileto e Pisani scelti come titolari. A centrocampo toccherà a Scrugli, Bramati e Sanseverino nel terzetto centrale, mentre Pastore avrà il compito di presidiare la fascia destra e lo sloveno Zibert sarà l'esterno laterale mancino. In attacco il guineano Camara sarà schierato al fianco dell'albanese Gjuci.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il faccia e faccia tattico tra le due formazioni vedrà la Juve Stabia scegliere il 4-3-3 come modulo di riferimento e l'Akragas rispondere con un 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato le Vespe si sono imposte con il punteggio di due a uno, andando sotto a causa di un'autorete di Viola ma poi reagendo con le reti messe a segno da Canotto e Simeri. La Juve Stabia ha vinto anche l'ultimo precedente interno disputato contro gli agrigentini, uno a zero con gol decisivodi Kanouté in apertura di ripresa. Nelle ultime cinque sfide di campionato, i campani hanno sempre battuto i siciliani.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna offerta a 1.40 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 4.50 da Bet365. La vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 7.75 da Bwin. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.90 e 1.80 da Unibet per quanto riguarda rispettivamente l'over 2.5 e l'under 2.5.

