Juventus-Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juventus-Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino.

11 marzo 2018 Stefano Belli

Juventus-Udinese, diretta dall'arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste, è in programma domenica 11 marzo 2018 alle ore 15.00 presso l'Allianz Stadium di Torino: si tratta di una partita valevole per la ventottesima giornata di Serie A 2017-18. Settimana perfetta per i bianconeri cominciata sabato scorso con la vittoria sul filo di lana nella sfida dell'Olimpico di Roma contro la Lazio, decisa dal lampo di Paulo Dybala a pochi istanti dal triplice fischio, poche ore che i giallorossi prendessero a pallonate il Napoli fermendone la corsa verso il terzo tricolore. Ed è proseguita addirittura meglio con la qualificazione ai quarti di Champions League grazie alla vittoria in rimonta contro il Tottenham a Wembley. Il tutto senza dimenticare la finale di Coppa Italia conquistata lo scorso fine mese dopo aver eliminato l'Atalanta in semifinale. Gli uomini di Allegri possono ora guardare al futuro con ottimismo, anche perché l'infermeria andrà svuotandosi e il mister avrà di nuovo a disposizione gente come Mandzukic, Bernardeschi, Cuadrado, De Sciglio e Howedes.

Contro i friulani l'obiettivo categorico sono i tre punti che serviranno a mettere ancora più pressione ai partenopei in attesa di recuperare il match di campionato contro gli orobici rinviato a causa della neve. Per la squadra di Oddo si prospetta invece una missione impossibile con il concreto rischio di vedersi allungare la striscia di sconfitte consecutive, l'Udinese è infatti reduce dai KO contro Sampdoria, Roma e Torino perdendo contatto dai club che stanno lottando per un posto in Europa. Ci vorrà l'impresa della vita per uscire dall'Allianz Stadium con un risultato positivo, considerando che in casa la Juventus ha ottenuto 31 dei 36 punti disponibili.

Il match Juventus Udinese sarà visibile sia sulle reti di Sky Sport che di Mediaset Premium: la pay-tv satellitare proporrà la diretta tv sul canale 251 mentre quella di Cologno Monzese lo trasmetterà sui canali 370 e 380 della piattaforma del digitale terrestre. Per la diretta streaming video su internet le soluzioni si chiamano Sky Go e Premium Play disponibili senza costi aggiuntivi per i rispettivi clienti.

Probabilmente vedremo in campo dal primo minuto le seguenti formazioni: la vecchia Signora si presenterà sul terreno di gioco con Szczesny tra i pali e Buffon in panchina a rifiatare; previsto turnover anche in difesa con Rugani e Barzagli al posto di Chiellini e Barzagli, sulle corsie esterne dovrebbero accomodarsi De Sciglio e Asamoah viste le assenze degli squalificati Lichtsteiner e Alex Sandro; a centrocampo si rivede Marchisio al fianco di Pjanic e Matuidi, turno di riposo per Khedira che partirà dalla panchina; tridente d'attacco formato dalle ali Douglas Costa e Dybala e dalla punta centrale Higuain, in questo caso scelte forzate per le indisponibilità di Mandzukic, Cuadrado e Bernardeschi. Dall'altra parte Oddo ha intenzione di schierare Bizzarri in porta, davanti a lui i tre di difesa saranno Angella, Nuytinck e Samir; centrocampo robusto con gli esterni Widmer e Adnan, i mediani Barak e Fofana e il regista Behrami; Jankto fungerà da trequartista e guarderà le spalle all'unica punta Perica che dovrebbe vincere il ballottaggio con Maxi Lopez.

Per Allegri non è tempo di fare esperimenti e quasi sicuramente vedremo la Juve in campo con il 4-3-3, anche Oddo non dovrebbe discostarsi dal 3-5-1-1. Per quanto riguarda i precedenti tra queste due compagini, l'ultimo scontro diretto è datato 22 ottobre 2017, alla Dacia Arena i campioni d'Italia umiliarono i padroni di casa per 6 a 2 nonostante avessero giocato per la maggior parte in tempo in dieci per l'espulsione di Mandzukic. Il bilancio dal 2007 a oggi è di 13 vittorie per la Juve, 5 successi per l'Udinese (l'ultimo risalente al 23 agosto 2015) e 3 pareggi.

Juventus indubbiamente favorita e ci saremmo stupiti del contrario: su WilliamHill l'1 dei bianconeri è quotato a 1,25 mentre il pareggio viene dato a 5,50, il 2 dei friulani è caratterizzato da una quota di 13,00. Bet365 non si sbilancia sul numero di gol che le due squadre potrebbero complessivamente segnare e assegna per l'Under una quota di 1,85 e per l'Under una da 1,95.

