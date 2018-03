Juventus, Udinese e poi Atalanta/ Quattro giorni per tornare ad essere la capolista

Juventus, Udinese e poi Atalanta: quattro giorni per tornare ad essere la capolista. Il club torinese affronterà oggi i friulani e poi in settimana il recupero con i bergamaschi

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

La Juventus potrebbe proseguire nei prossimi quattro giorni il suo periodo da urlo. Dopo aver superato il Tottenham a Londra, centrando così la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, il club bianconero punta ora al sorpasso in campionato ai danni del Napoli. Il club campano dista una sola lunghezza dopo l’inattesa sconfitta con la Roma, ma gode di un match in più. Gli azzurri, tra l’altro, giocheranno questa sera a San Siro contro l’Inter, una sfida tutt’altro che facile, mentre la Vecchia Signora ospiterà all’Allianz Stadium l’Udinese, per poi giocare, sempre a Torino, il match di recupero con l’Atalanta, annullato due settimane fa complice una forte nevicata. Quattro giorni per riprendersi la vetta, per poi non lasciarla più, visto che il match scudetto con la squadra di Sarri potrebbe essere superato indolore, tenendo conto che si giocherà nel fortino juventino.

“SNODO SCUDETTO”

«Si tratta di uno snodo importante per lo scudetto», ha spiegato ieri l’allenatore dei campioni d’Italia in carica, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa pre-gara. Il Conte Max aveva elaborato una tabella di marcia differente, visto che l’idea del tecnico toscano era di tentare il sorpasso sul Napoli durante lo scontro diretto del 22 aprile, ma la Roma gli ha fornito un assist d’oro, che ovviamente la Signora non può non sfruttare. Nel caso in cui gli azzurri non dovessero vincere questa sera, con la Juve che invece ottenesse il massimo bottino nei prossimi due match, a quel punto la squadra di Allegri potrebbe addirittura permettersi una sconfitta col Napoli, rimanendo sempre in vetta alla classifica. L’allenatore bianconero, nonostante l’occasione ghiotta, cerca di tenere alta l’attenzione dei suoi: «Non abbiamo ancora fatto niente, perché in campionato siamo dietro al Napoli, in Coppa Italia dobbiamo ancora giocare la finale e in Europa la strada verso Kiev è ancora lunga».

