Lecce Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 11 marzo 2018 alle ore 18.30.

11 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Lecce-Matera, LaPresse

Lecce-Matera viene diretta dal signor Massimi di Termoli, si gioca domenica 11 marzo alle ore 18.30 ed è una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. La netta vittoria in casa del fanalino di coda Akragas ha permesso al Lecce di scacciare via i dubbi relativi all'ultima sconfitta interna contro la Juve Stabia e tenere a bada i progetti di rimonta in testa alla classifica del Catania, tornato a vincere dopo un periodo a sua volta turbolento. Le ultime partite hanno dimostrato alla squadra di Fabio Liverani come il cammino verso la meta della promozione in Serie B sia ancora lungo e tortuoso, e come i cali di concentrazione possano costare cari anche con un cospicuo vantaggio rispetto alle dirette inseguitrici.

A Lecce arriva un Matera che con le ultime tre vittorie consecutive in campionato ottenute contro Siracusa, Fondi e Catanzaro, ha rinnovato le sue ambizioni d'alta classifica e di play off, assestandosi al quarto posto appena alle spalle del terzetto consolidato delle battistrada del girone C di Serie C, composto appunto da Lecce, Catania e Trapani. I lucani si sono dimostrati capaci di qualunque risultato e il Lecce dovrà fare attenzione a questa mina vagante.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento al portale o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MATERA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Via del Mare di Lecce: padroni di casa schierati con Perucchini tra i pali, Lepore schierato in posizione di terzino destro e Di Matteo schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Cosenza e Marino saranno i centrali della retroguardia. Il terzetto di centrocampo giallorosso sarà formato da Armellino, Mancosu e Arrigoni, mentre Torromino si muoverà da trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Caturano e Saraniti. Risponderà il Matera con il numero uno sloveno Golubovic alle spalle di una difesa a quattro schierata con il brasiliano Angelo, Scognamillo, De Franco e Sernicola schierati rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. Al centro della difesa mancherà lo squalificato Morel, espulso per doppia ammonizione nell'ultimo match interno contro il Catanzaro. Casoli e Urso saranno i playmaker arretrati di centrocampo, mentre Di Livio, Strambelli e Tiscione si muoveranno come incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Dugandzic, autore della doppietta decisiva che ha permesso ai lucani di battere i calabresi nell'ultimo match di campionato.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli di riferimento confermati per le due formazioni, con il Lecce schierato con un 4-3-1-2 e il Matera con un 4-2-3-1. Nel match d'andata in Lucania i salentini hanno ottenuto un'importante vittoria esterna di misura, grazie ad una rete siglata da Mancosu nel secondo tempo. L'ultimo precedente disputato a Lecce, datato 3 dicembre 2016, ha fatto invece registrare una rotonda vittoria del Matera, tre a zero con gol messi a segno da Negro, Armellino e Strambelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna offerta a 1.73 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.50 da Bet365. La vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 4.75 da Bwin. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.00 e 1.80 da Bet365 per quanto riguarda rispettivamente l'over 2.5 e l'under 2.5.

