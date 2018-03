Mestre Pordenone/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Mestre Pordenone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. I veneti sognano, i friulani non riescono ad ingranare nel girone B della Serie C

11 marzo 2018 Fabio Belli

Il Mestre torna in campo contro il Pordenone (foto LaPresse)

Mestre-Pordenone, che sarà diretta dal signor Cipriani di Empoli e si gioca domenica 11 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide della ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Prima del rinvio del match dell’ultimo weekend, il Mestre aveva ottenuto due vittorie consecutive, nella trasferta contro la Sambenedettese e nel match casalingo contro la Feralpisalò. Successi peraltro ottenuti contro due formazioni d’altra classifica, una grande iniezione di fiducia per la compagine veneta che ha agganciato in classifica proprio il Pordenone, che ha disputato però finora due partite in più rispetto ai diretti avversari. I Ramarri sono stati tra le poche squadre a scendere in campo nello scorso fine settimana, non riuscendo però a sfatare il tabù di una vittoria casalinga che manca orma da oltre tre mesi. Zero a zero contro l’Albinoleffe e ottavo posto agganciato solo perché il Renate ha continuato nella sua caduta libera, al confine della zona play off del girone B di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sullo stesso portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI MESTRE PORDENONE

Le probabili formazioni dell’incontro: il Mestre scenderà in campo con Gagno a difesa della porta alle spalle di una difesa a tre composta da Perna, Gritti e Politti. Fabbri sarà l’esterno di fascia destra mentre Lavagnoli si muoverà sulla corsia laterale di sinistra, con Boscolo e Rubbo centrali sulla mediana. Il brasiliano Neto si muoverà alle spalle di Casarotto e Spagnoli sul fronte offensivo. Risponderà il Pordenone con Perilli tra i pali e una linea difensiva a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra con Formiconi, Stefani, Parodi e De Agostini. Il terzetto di centrocampo sarà formato da Caccetta, Burrai e Misuraca, nel tridente offensivo ci sarà spazio dal primo minuto per Ciurria, Nocciolini e Zammarini.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 3-4-1-2 per il Mestre ed il 4-3-3 per il Pordenone. Nel match d’andata pareggio due a due tra le compagini, che si sono ritrovate per la prima volta tra i professionisti. Ai gol di Miguel Andel e Ferardi per i Ramarri hanno risposto Sottovia e Politti, con i mestrini che sono stati in grado per due volte di raggiungere il pareggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per il match da parte dei bookmaker vedono Bet365 considerare favoriti i veneti, seppur con moderazione, con successo interno quotato 2.25, pareggio moltiplicato per 3.00 e quota per la vittoria esterna offerta sempre a 3.00. Sempre Bet365 propone agli scommettitori la quota per l’over 2.5 a 2.25 e la quota per l’under 2.5 a 1.62.

