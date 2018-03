Milan, Gattuso / "La classifica inizia a diventare bellina", André Silva regala la vittoria

Milan, Gattuso: il tecnico rossonero è soddisfatto per la vittoria a Marassi contro il Genoa. A togliere le castagne dal fuoco è il portoghese André Silva con un gol in pieno recupero.

A fine Genoa Milan si presenta in conferenza stampa un Gennaro Gattuso davvero molto felice della prestazione dei suoi: "Abbiamo dieci partite alla fine e dobbiamo continuare a crescere anche se non abbiamo ancora fatto nulla. Mi aspetto ancora più letture da parte della mia squadra. Abbiamo subito il Genoa per dieci minuti rischiano di prendere 2-3 gol. Viviamo partita dopo partita e poi faremo i conti per capire dove siamo arrivati". Il tecnico si lascia coinvolgere anche in alcune interessanti letture sullo schieramento tattico: "Due attaccanti? Si perdono più palle in uscita, ma così si riempie l'area di rigore. Diamo troppo campo agli avversari se sbagliamo passaggi davanti. Anche con l'Arsenal ci siamo messi a due davanti e credo che si potrà rivedere ancora una volta questo modulo". Di certo i tre punti di oggi saranno molto preziosi anche per come sono arrivati, crescendo anche l'autostima e il morale.

I GIOCATORI RILANCIATI DA RINGHIO

Uno dei meriti più evidenti di Gennaro Gattuso al suo arrivo al Milan è quello di aver rilanciato giocatori che sembravano persi oltre ovviamente alla classifica di cui parla lui stesso dopo la gara: "Ora inizia ad essere bellina". Primo fra tutti è cambiato Franck Kessié che in mezzo al campo ha iniziato a fare la differenza con quantità e qualità. In crescita evidente c'è anche Hakan Calhanoglu che da oggetto misterioso con Vincenzo Montella si è trasformato in calciatore di assoluta qualità e utile alla manovra. La lista però è molto più lunga perché si parla di giocatori come Suso, Patrick Cutrone, Lucas Biglia e Ricardo Rodriguez che hanno impennato le loro prestazioni, senza contare Leonardo Bonucci tornato quello dei tempi della Juventus. L'ultimo della lista è André Silva che oggi si è finalmente sbloccato anche in campionato, decisivo nella gara contro il Genoa a Marassi. Toccherà ora a Nikola Kalinic?

