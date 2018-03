Napoli Casale Monferrato/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A2 Ovest)

Diretta Napoli Casale Monferrato: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita. Testa-coda nel girone Ovest, la Junior deve riscattare la delusione di Coppa Italia

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Casale Monferrato, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Napoli Casale Monferrato è in programma alle ore 18:00 di domenica 11 marzo; la sfida del PalaBarbuto è valida per la 23esima giornata del campionato di basket Serie A2 2017-2018. Nel girone Ovest il Cuore Basket deve ancora giocare la sfida contro Treviglio, che è stata spostata all’inizio di aprile; la Junior invece ha disputato la Coppa Italia nello scorso fine settimana, e non è riuscita a tenere testa al suo ruolo di favorita (o una tra le favorite) facendosi battere ai quarti. Ora si rituffa in campionato, dove arriva da una sconfitta interna contro Tortona; la partita è un testa a testa perchè Napoli è il fanalino di coda e ha ormai ben poche possibilità di salvarsi anche attraverso i playout, mentre la Novipiù è comunque rimasta in testa con due vittorie di vantaggio sulle due inseguitrici (Legnano e Biella) e punta ad avere il vantaggio del fattore campo almeno sino alla finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Casale Monferrato non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video per questa partita; il campionato di basket Serie A2 non è seguito dalle televisioni nazionali, ma per avere uno sguardo e informazioni utili sul torneo potete consultare il sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com e che fornirà il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI NAPOLI

Ormai le speranze di salvezza sono ridotte al lumicino: Napoli ha infatti quattro vittorie meno della penultima nel girone Ovest (Virtus Roma) e per salvarsi direttamente dovrebbe invece recuperare ben sette gare, scavalcando anche quella Treviglio con cui giocherà il 7 aprile provando a ridurre le distanze. Visto l’andamento del campionato (3 vittorie), l’impresa sembra oltre le possibilità di un gruppo che è anche cambiato tanto nel corso della stagione, ma che anche con i nuovi arrivati non ha mai trovato il giusto assetto. L’ultima vittoria è targata 2 febbraio, contro Siena: tutti i successi, e sono davvero pochissimi, sono del PalaBarbuto e dunque fuori casa il Cuore Basket non è mai riuscito a mettere a segno due punti. Si sapeva che la stagione sarebbe stata difficile dopo la promozione; forse però in Campania si aspettavano qualche vittoria in più e una lotta più serrata per salvarsi, cosa che non è accaduta. Certo, se oggi si vincesse una partita difficile come quella contro Casale Monferrato, qualche speranza in più potrebbe esserci…

QUI CASALE MONFERRATO

La Novipiù è una sorpresa: che potesse correre per una buona posizione nella griglia dei playoff, che addirittura prendesse il comando delle operazioni, riuscendo a stare davanti a squadre più accreditate come Biella e Tortona - ma anche Legnano - era invece qualcosa che pochi addetti ai lavori attendevano. Così invece sta succedendo; dunque il fatto che la Junior abbia perso le ultime tre partite giocate deve stupire fino a un certo punto, nel senso che una fase di stanca all’interno di una stagione altamente competitiva ci può stare. Peccato che il momento di pausa sia arrivato in concomitanza con la Coppa Italia: Casale Monferrato ci teneva a fare bella figura ma alla prima occasione è caduta, perdendo contro Ravenna una partita combattuta ma nella quale i piemontesi non sono mai riusciti a imporre la propria superiorità. Prima di andare a Jesi la Novipiù era stata sconfitta di misura da Tortona (in casa) ed era caduta a Trapani: il fatto che abbia confermato il primo posto, e anche con due vittorie di vantaggio sulle due inseguitrici, dimostra la bontà del campionato di una squadra che a questo punto è autorizzata a sognare la promozione.

© Riproduzione Riservata.