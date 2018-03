PAGELLE/ Juventus-Udinese: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo)

Pagelle Juventus Udinese: Fantacalcio, i voti della partita della 28^ giornata. Dopo l'impresa di Wembley i campioni d'Italia erano chiamati a ripartire in campionato, a caccia della vetta

11 marzo 2018 Stefano Belli

Pagelle Juventus Udinese, Serie A 28^ giornata (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino è in corso il match valevole per la 28^ giornata di Serie A 2017-18 tra Juventus e Udinese, all'intervallo il punteggio vede la formazione di Allegri avanti per 1 a 0. L'equilibrio sul terreno di gioco è durato poco meno di 20 minuti, a romperlo ci ha pensato Paulo Dybala (7,5) con una punizione divina delle sue: palla sotto l'incrocio dei pali e Bizzarri (7) che non può far altro che andare a raccoglierla in rete. L'estremo difensore friulano ha saputo comunque limitare egregiamente i danni parando un calcio di rigore a Gonzalo Higuain (5,5) dopo che ancora Dybala aveva fatto il fenomeno nell'area di rigore avversaria costringendo Angella (5) a sgambettarlo per fermare la Joya. Praticamente non pervenuta in fase offensiva la squadra di Oddo, un solo intervento per Szczesny (6,5) che ci ha messo la manona sulla punizione di Ali Adnan (6).

VOTO JUVENTUS 6,5 - Netta supremazia territoriale per i bianconeri che sbloccano la contesa grazie all'ultimo gioiello in ordine di tempo di Dybala.

MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 7,5 - Un gol bellissimo su punizione e un calcio di rigore che si è conquistato da solo, quando il numero 10 sta bene per gli avversari son dolori.

PEGGIORE JUVENTUS: HIGUAIN 5,5 - Con l'errore dal dischetto grazia l'Udinese che in questo momento poteva essere sotto di due gol anziché uno solo.

VOTO UDINESE 5 - In questi primi quarantacinque minuti la squadra di Oddo ha pensato solamente a difendersi essendo incapace di creare pericoli su azione dalle parti di Szczesny.

MIGLIORE UDINESE: BIZZARRI 7 - Se i friulani sono ancora in partita lo devono all'esperto portiere quarantenne che ipnotizza Higuain dagli undici metri.

PEGGIORE UDINESE: ANGELLA 5 - Provoca la punizione che Dybala trasformerà in oro e il rigore poi sbagliato da Higuain. Finora giornata no per lui. (Stefano Belli)

